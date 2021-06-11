Aşı kapsamı hızla genişliyor

Aşılanacak gruplar arasında yenileri ekleniyor. Avukatlar, taksiciler, dolmuşçular, şehir içi ve şehir dışı ulaşım hizmetlerinde çalışanlar, gıda sektörü çalışanları, restoran ve kafelerin personelleri, kuaför ve berberler aşılanacaklar arasına eklendi.

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