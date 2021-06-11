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ATV GÜN ORTASI EKSTRA
11 Haziran 2021, Cuma

Aşı kapsamı hızla genişliyor

Aşılanacak gruplar arasında yenileri ekleniyor. Avukatlar, taksiciler, dolmuşçular, şehir içi ve şehir dışı ulaşım hizmetlerinde çalışanlar, gıda sektörü çalışanları, restoran ve kafelerin personelleri, kuaför ve berberler aşılanacaklar arasına eklendi.

Son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, anne - bebek ve sağlık konularında özel dosyalar, hepsi saat 13:00'te atv Gün Ortası bülteninde yer alıyor. atv Gün Ortası Bülteni, Deniz Türe'nin sunumuyla, hafta içi her gün 13.00'te atv'de…

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