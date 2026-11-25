atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı 10. Bölümüyle ekrana geliyor.
Leyla'nın tercihi Kenan'ı derinden sarsar. Sonunda istediği cevabı alan Ceyhun ise hızla Leyla'yı ailesinin bir parçası yapmaya hazırlanır.
Bir yandan Celadet'in kaderini paylaşmaktan korkan Devran, diğer yandan Leyla'yı konağa kabul etmekte zorlanır.
Bu sırada Celadet, sürgünde olmasına rağmen aile üzerindeki etkisini kaybetmediğini göstermeye çalışır.