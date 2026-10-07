4. Bölüm Foto Galeri

İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.
Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar) ve Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan)