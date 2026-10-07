GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.10.2026 11:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.10.2026 12:09
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4. Bölüm Foto Galeri

Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder.

4. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

4. Bölüm Foto Galeri

Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur.

4. Bölüm Foto Galeri

İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur.

4. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri
Oyuncular

Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar) ve Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan)

4. Bölüm Foto Galeri

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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