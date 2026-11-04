GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

8. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.11.2026 14:18
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8. Bölüm Foto Galeri

Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer.

8. Bölüm Foto Galeri

Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır.

8. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.

8. Bölüm Foto Galeri

Celadet, Zekiyle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır.

8. Bölüm Foto Galeri

Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir.

8. Bölüm Foto Galeri

Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

8. Bölüm Foto Galeri

Leyla için Teneke Mahallesinde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur.

8. Bölüm Foto Galeri

Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı?

8. Bölüm Foto Galeri

Kenan'ın büyüyen şüpheleri hangi gerçeğin kapısını aralayacak? Tüm bu soruların yanıtları Perşembe akşamı 20.00'de atv'de!

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