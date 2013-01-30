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Benim İçin Üzülme, dün akşam yayınlanan bölümüyle zirveye yerleşti. Tüm kişilerde 8.56 izlenme oranı ve 20.28 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu. Benim İçin Üzülme, dün akşam yayınlanan bölümüyle zirveye yerleşti. Tüm kişilerde 8.56 izlenme oranı ve 20.28 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.



Hikâyesi, oyuncuları ve müzikleri ile bir görsel şölen sunan Benim İçin Üzülme ilk bölümden beri konuşulmaya devam ediyor. İzlenme rekorları kıran dizinin fanları ise Twitter'da #aşkiçin ve #benimiçinüzülme hashtag'leri ile desteklemeyi unutmadı.



Benim İçin Üzülme'nin 13. bölümünde neler oldu?



Niyazi, Harun'un Kars'ta olduğunu öğrendi, fakat Harun'un peşinden gidemeden nezarethaneye atıldı. Karıştığı bir kavgadan dolayı bir süre tutuklu kalan Niyazi çaresiz kaldı.

Buke'nin peşinden Kars'a giden Harun, Buke'yi köylü çocuklar tarafından rahatsız edilirken buldu. Harun Buke'yi korumaya çalışırken çıkan kavgada başından darbe alıp yaralanınca, Buke ve babası Davut, Harun'u evlerine aldı.

Sinan ile Bahar'ın gün geçtikçe yakınlaşması Şahin ve Irmak'ın dikkatini çekerken, Bahar, Şahin'le barışmama kararı aldı ve evi terk etti. Babasından da destek göremeyen Bahar, Nebahat'in teklifi ile evlerinde misafir olmayı kabul etti. Bahar'ı bir tehdit olarak gören Irmak, Şahin'e Bahar'ın orada olduğunu haber verdi. Şahin Bahar'ı almaya geldi.

Bölümün sonunda Harun, Buke'nin babasına Buke'ye olan aşkını ve niye orada olduğunu açıkladı. Niyazi ise Kars'a geldiğinde Buke ve Harun'u yan yana buldu.



Buke, Harun'un hislerine karşılık verecek mi? Cevabı 5 Şubat Salı akşamı 20.00'de atv'de!