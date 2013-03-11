BENİM İÇİN ÜZÜLME TATLISI.

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Trabzonlular, ekranların sevilen dizisi Benim İçin Üzülme’nin başrol oyuncuları Fulya Zenginer ve Tansel Öngel’e özel “Benim İçin Üzülme” tatlısı yaptılar. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından "Yılın En İyi Dizisi" seçilen Benim İçin Üzülme'nin Buke'si Fulya Zenginer ve Niyazi'si Tansel Öngel, ödül gecesi öncesi tatlı bir sürprizle karşılaştı.



İkiliye Trabzon'da yemek yemek için girdikleri bir restoran Buke ve Niyazi yazılı bir tatlı hazırladı. Tabağı gören Zenginer ve Öngel, karşılaştıkları bu sürpriz karşısında bir hayli mutlu oldular. Oyuncular, bozulmasına kıyamadıkları tatlının uzun bir süre de tadına bakamadılar.



Restoran sahibinin ısrarı üzerine tatlıyı yemeye başlayan ikili "Bu akşam çok tatlı bir gece olacak. Önce sürpriz, sonra ödül... Umarım bundan sonra da her şey böyle güzel ve tatlı olur." dedi.