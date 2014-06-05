Kara Para Aşk’ın Yönetmeni Ahmet Katıksız: “Akıllı Telefonla İlk Defa Böyle Bir Deneyim Yaşadım”

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Kara Para Aşk adlı dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmen Ahmet Katıksız diziyi ve bir yönetmen olarak kendisini de heyecanlandıran teknik yenilikleri anlattı - Kara Para Aşk'ın başarısının altında yatan sebepler neler?



- Bence her TV projesinde olduğu gibi Kara Para Aşk'ta da başarının temel sebebi, hikaye (senaryo) ve yapım tasarımı. Tabii hemen arkasından gelen de iyi ve doğru oyuncu seçimi yani cast.



- Dizide bir aşk hikayesinin yanı sıra polisiye bir durum da devam ediyor, bir yönetmen için ikisini harmanlamak zor mu? Nasıl yapıyorsunuz?



- Evet çok zor bir durum gerçekten. Polisiye projeler maalesef ülkemizde TV izleyicisinin çok prim vermediği yapımlar arasında. Bu projede yaratıcı ekip olarak en zorlandığımız ve dikkat ettiğimiz husus buydu. Projenin temel duygusunu aşk olarak belirleyip, senaryonun

sürükleyiciliğini de polisiye hikayeyle sağlamaya çalışıyoruz.



- Türk izleyicisinin dizilerde mutlaka aradığı şeyler neler?



- İzleyicinin birbirine yakışan, enerjileri tutan çiftleri izlemeyi sevdiği bir gerçek. Bana göre izleyicinin olmazsa olmazı aşk.



İLK BÖLÜMLERDE ZORLANDIK

- Projeler açısından starlar çok önemli midir?



- Tabii ki önemlidir, sonuçta izleyiciler özellikle dizilerin ilk bölümlerini hayran oldukları oyuncuları görmek için izliyor ama hikayeyi ve projeyi beğenmezlerse kanalı değiştiriyorlar. Bence yine ilk sorunun cevabına dönüyoruz. Önce hikaye ve proje tasarımı sonra star.



- Kara Para Aşk'ı çekerken en çor zorlandığınız anlar, sahneler hangileri oluyor?



- Roma sahneleri çok yoğun ve yorucu geçti. İkinci bölümde Ömer ve Hüseyin'in yağmurda çatıyı tamir ettikleri sahnenin çekimi de fiziksel olarak çok zorladı tüm ekibi. İlk bölümde cinayet mahali sahnelerini çektiğimiz iki gecede de inanılmaz üşüdük.



- Bir yönetmen için sinema mı, dizi mi daha heyecan vericidir? İki başlığı yönetmen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?



- Üretim ve tüketim şekilleri o kadar farklı ki aslında karşılaştırılmasını çok doğru bulmuyorum. Sinema eğitimi almış biri olarak TV'de ne kadar çalışırsam çalışayım sinemadan kopmaya içim el vermiyor. Bir şekilde sinemanın içinde olmaya çalışıyorum.



- Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'le ilgili düşünceleriniz neler?



- Tuba ile Asi dizisinde uzun çalıştık. Eski arkadaşız yani. Engin ile yeni tanıştık ama özellikle projenin ön hazırlık dönemimde çok vakit geçirdik. Konuşacak çok ortak konumuz olduğu ortaya çıktı zaman içinde. Çok yakın yaşlarda olduğumuz için üçümüz iyi vakit geçiriyoruz. İkisi ile de çalışma fırsatım olduğu için çok mutluyum.



- Kariyerinizle ilgili önümüzdeki dönem hedefleriniz, projeleriniz neler? Özellikle bir sinema filmi projeniz var mı?



- İyi bir tatil süreci geçirip, sezona iyi bir giriş yapmak istiyorum. Kafamda birkaç proje var ama şu anda bütün motivasyonum Kara Para Aşk üzerine.



- Dizi ile eşzamanlı bir ikinci ekran deneyimi sunuyorsunuz. Burada uygulama izleyicisine özel bölümler yer alıyor. Bunlar tamamen S5 ile mi çekiliyor?



- Bu mobisodeların hepsi Samsung Galaxy S5 ile çekiliyor. Dizi çekimlerinde kullandığımız tüm teknik malzemeleri S5'in kamerasıyla birleştirdik.



- Bu bölümlerin özelliği ne? Dizideki genel görüntüler dışında, izleyiciye ne gibi bir özel deneyim sunuyor?



- Çekilen bölümlerin özelliği sadece uygulama kullanıcısına özel olması ve izleyiciye hikayenin akışına dair çok önemli ipuçları vermesi.



İZLEYİCİ ÖNEMLİ İPUÇLARINA ERİŞECEK

- Peki cep telefonu ile dizi çekimi nasıl bir şey? Görüntü kalitesinde fark var mı, kameranın teknik özellikleri yeterli oluyor mu?



- Cep telefonunu günlük hayatımda çok sık kullanıyorum. Ama ilk defa böyle bir deneyim yaşadım. Kendim de Samsung kullanıcısıyım fakat S5'in kamera özellikleri beni çok şaşırttı. Özellikle ultra HD modunda bile 60 kareye çıkarak slow motion çekim imkanı sağlamasını çok etkileyici buldum. Dizi çektiğimiz kameralarımızla aynı çözünürlükte olması ISO ayarı yapabilmesi, kelvin ayarları, beyaz dengesi özelliği gayet başarılı.



- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?



- Kara Para Aşk uygulaması Samsung sponsorluğunda Türkiye'de daha önce uygulanmayan yeni bir teknoloji içeriyor. Diziyi izlerken dizi içerisine yerleştirilen ses teknolojisiyle telefondaki Kara Para Aşk uygulamasını otomatik olarak aktif hale geliyor. İzleyiciler dizi ile aynı anda mobil cihazlarındaki uygulamada çıkan soruları cevaplayıp Samsung Galaxy S5 ile çekilen özel bölümlere ve dizi ile ilgili önemli ipuçlarına erişebiliyorlar.