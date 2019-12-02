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HABERLER Kimse Bilmez'den Barış Manço şarkısı

Kimse Bilmez'den Barış Manço şarkısı

GİRİŞ TARİHİ:  02.12.2019, 11:44 GÜNCELLEME TARİHİ:  16 Haziran 2021 Çarşamba, 09:44
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Kimse Bilmez'den Barış Manço şarkısı

atv'nin sevilen başarılı dizisi Kimse Bilmez'de iki kardeşi canlandıran Keremcem ve Burak Serdar Şanal Pazar günü yayınlanan bölümündeki özel bir sahne için birlikte stüdyoya girerek şarkı söyledi. Keremcem ve Burak Serdar Şanal, eğlenceli bir atmosferde Barış Manço'nun unutulmaz eserini seslendirmekten büyük keyif aldı. Önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı 'Bugün Bayram', izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Barış Manço - Bugün Bayram

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