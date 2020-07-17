Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan dosyası savcılık kararıyla kapatıldı. Savcı ‘kasten veya taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delil bulunmadığı' gerekçesiyle dosyayı sonlandırdı.

Rabia Naz Vatan 2 sene önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Rabia Naz Vatan dosyasını tamamladı.Kamuoyunun da yakında takip ettiği davada 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Adli Tıp Kurumu'nun tamamladığı raporda küçük kızın yüksekten düşme sonucunda hayatını kaybettiği, cinayete dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı yazıldı. Soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

"Bu nasıl bir vicdansızlık"

Evlerinin yanındaki yüksek bir binnın çatısından düştüğü için hayatını kaybeden küçük kızın kaza mı yoksa cinayet sonucu mu hayatını kaybettiği araştırıyordu. Savcılığın kararına isyan eden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ise karara "Bu nasıl bir vicdansızlık" diye tepki gösterdi.

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