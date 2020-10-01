Feride Ercan'ı vahşice öldüren Hikmet Yalçınkaya'ya müebbet hapis cezası!

Müge Anlı 1 Ekim Perşembe 2020! İnternetten tanıştığı Feride Ercan'ı katleden Hikmet Yalçınkaya cinayeti itiraf etti. Cinayetin detayları kan dondurdu. Hikmet Yalçınkaya'ya müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Feride Ercan (50) cinayetinin nasıl işlendiğinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Hikmet Yalçınkaya'nın itiraf ettiği cinayetin detayları ise tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz izle! Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı 1 Ekim Perşembe 2020



atv''de her gün izleyiciyle buluşan fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Feride Ercan'ı aranıyordu. Ercan'ın kaybından görüştüğü erkek arkadaşı Hikmet Yalçınkaya sorumlu tutuluyordu.Yalçınkaya, Ankara polisine giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. Feride Ercan'ı döverek bayıltan Hikmet Yalçınkaya kadını garaja getirip, testereyle küçük parçalara koyarak sobada yaktı. Feride Ercan'ın katiline müebbet hapis verildi. Müge Anlı, şiddetin artık durması gerektiğini ve her gün şiddet olayı görmekten bıktıklarını belirtti. Anti sosyal kişilik bozuklukları olan kişiler olduğunu ve toplumun kurallarına uyum sağlamadığını ve toplumda sayılarının hiç az olmadığını söyledi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!