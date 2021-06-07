Maraşlı’nın Mehmet İnce olduğu ortaya çıkacak mı? Maraşlı 21. Bölüm 7 Haziran akşamı atv’de!

Maraşlı 21. Bölüm atv ekranlarında fırtına gibi esecek. 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak Maraşlı’nın yeni bölümü büyük heyecana sahne olacak.

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Maraşlı'da heyecan devam ediyor. Maraşlı 21. Bölüm fragmanı ile büyük merak uyandırdı. 7 Haziran Pazartesi akşamı atv ekranlarında yayınlanacak olan Maraşlı yeni bölümü yayınlanmadan sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Necati'nin hala hayatta olması Savaş'ı kızdırıyor!

21. Bölüm, Maraşlı ile Savaş'ın adamları arasında geçen büyük bir çatışmaya sahne oluyor. Mahur ise Necati ile saklandıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Savcı Tolga, Maraşlı ile Mahur'un yan yana olmasından rahatsızlık duyar. Tolga, Maraşlı'ya Mehmet İnce'yi sorarak bilgi almak ister. Bu sırada Necati ortadan kaybolur Akıl sağlığı yerinde olmayan Necati'yi arayan Mahur büyük bir korkuya kapılır. Savaş, Necati'nin hala hayatta olmasına oldukça sinirlidir.

Herkes Mehmet İnce'nin peşindeyken Maraşlı'nın bununla ilgili bir planı olup olmadığı merak konusu haline gelir. Hurdacı'nın yeni adımının ne olacağı da merak edilen konulardan bir diğeri…

Savcı Tolga'nın Maraşlı rahatsızlığı!

Mahur ile Maraşlı'nın birlikte olmasından rahatsız olan Savcı Tolga Mehmet İnce ile ilgili bilgi almak için Hilal'e ulaşır. Savcı kendisine gizli bilgileri veremeyeceğini söyleyen Hilal'le konuştuktan sonra pes etmez. Savcı, yüksek kurumlara ulaşarak bilgi alacağından emindir. Maraşlı'ysa oldukça gergindir.

Maraşlı 21. Bölüm birbirinden heyecanlı sahneleriyle izleyenleri atv ekranlarına kilitlemeye geliyor. Savcı Tolga, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı Mehmet İnce gerçeklerini Mahur'a anlatacak mıdır? Maraşlı Hurdacı arasında neler yaşanacak? Merakla beklenen Maraşlı yeni bölüm 7 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv ve atv.com.tr'de.

Maraşlı 21. Bölüm fragmanı heyecan dolu sahneleriyle atv.com.tr'de.