Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ün kaybından Yusuf Turhan mı sorumlu? Kayseri’de neler oluyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gözler Kayseri’den gelecek haberlerde. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk için arama çalışmaları devam ediyor. Kayseri’nin Emmiler köyündeki çalışmaları Müge Anlı ekibi yerinde takip ediyor.

Müge Anlı'da gözler Kayseri'ye çevrildi. atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programında Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün kaybında çember iyice daraldı. Çiftin kaybıyla ilgili Yusuf Turhan, Necla Turhan ve Bedirhan Turhan'ı gözaltına alan polis, Turhan ailesinin Kayseri'deki bağ evinde arama çalışmalarına başladı. Kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında kaybolan çiftten bir iz aranıyor. Polis, bağ evi ve çevresiyle birlikte evin yakınında dere yatağında da aramaları sıklaştırdı.

Yusuf'un gözyaşları Türkiye'yi duygulandırdı

Kayseri'nin Emmiler köyündeki arama çalışmalarının sonucunu heyecanla bekleyen çiftin oğlu Yusuf Turhan Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları döktü. Yusuf Turhan'ın söyledikleri stüdyodakileri de duygulandırdı. Annesini çok sevdiğini belirten Turhan, "20 dakika ayrı kalamadığım annemden 20 gündür ayrıyım. Hala içimde bir ümit var şuradan çıkıp gelecek diye" sözlerini kullandı.

Babasının hapisten çıkmasının hayatlarını dağıttığını ifade eden acılı genç, "Anneme bir şey olduysa sorumlusu olarak babamı görüyorum. Hapisten çıktı, benden annemi aldı. Bu işin sonucu amcam Yusuf Turhan'a bağlanacak. Bundan eminim. Whatsapp durum bildirimi yapmış. 'Düşmanını dışarıda arama, anan da doğurur' yazmış" dedi.

Türkiye'nin merakla takip ettiği olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tüm detaylarıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.