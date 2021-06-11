Sevda’nın gözyaşları Demir ve Züleyha’yı ikna edemedi! Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm atv.com.tr’de!

Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm atv ekranlarında büyük beğeni topladı. Twitter’da da gündem olan dizinin bölüm etiketi Trend Topic listesine girdi. Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm ile atv izleyicisinden tam not aldı. atv'nin dalya diyen dizisi #Çukurovada100Bölüm etiketiyle Twitter'ın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm, birbirinden duygusal sahnelerle iz bıraktı.

Demir, Sevda'yı konaktan attı

Sevda ile ilgili büyük sırrı öğrenen Demir oldukça kızgındı. Sevda'nın her şeyi planlayarak evine yerleştiğini düşünen Demir, Sevda'ya sert sözlerle yüklendi. Sevda, Ümit'in kendi kızı olduğunu başında bilmediğini söylese de Demir'i inandıramadı. Demir'in Sevda'yı yaka paça konaktan atmasına anlam veremeyen Züleyha'ysa gerçeği öğrendikten sonra şoke oldu.

Sevda'ya yönelik sert sözler söyleyen Züleyha da onu dinlemedi. Züleyha, Sevda'nın yuvalarını dağıtmak istediğini söylerken Sevda gözyaşı döktü. Züleyha da Sevda'nın döktüğü gözyaşlarına inanmadı.

Ümit'se Fikret'ten yardım istedi. Hamilelik yalanını sürdüren Ümit, Fikret'ten istediğini alamadı. Demir'le bir kez daha karşı karşıya gelmek istemediğini söyleyen Fikret, Ümit'in İstanbul'a gitmesi gerektiğini ifade etti.

Fikret'in en büyük derdi Kerem Ali

Fikret'in ise başında çok büyük bir dert vardı. Kerem Ali'nin dayısı avukat göndererek Kerem Ali'nin velayetini aldı. Fikret ve Ali Rahmet ise Kerem Ali'yi vermemek için yoğun bir çaba gösterdi. Tam bu sırada ateşi yükselen bebek hastaneye kaldırıldı. Çukurova'da menenjit salgını olduğu için yoğun bakıma alan bebeğin kalbi durdu. Doktorların çabasıyla hayata dönen Kerem Ali için mutluluk gözyaşları döküldü. Ailenin Kerem Ali'yi sahiplenme şeklini gören avukat ise bundan sonra Müjgan'ın ağabeyiyle çalışmayacağını belirtti.

Demir, Ümit'i karnındaki bebeği aldırmaya ikna etmeye çalıştı. Gerçekten hamile olmayan Ümit bu fikri reddetti. Torununu kaybetmek istemeyen Sevda'ysa yeni kozunu ortaya koydu. Demir'den 100 Bin TL ve araba isteyen Sevda, Demir'i tehdit etti. Züleyha ile birlikte cinayet işlediklerini telefonda anlatan Sevda'ya inanmayan Demir kısa süre sonra söylenenlerin doğru olduğunu anladı.

Ümit annesini vurdu

Demir, jandarmaya itirafçı olmak için giden Sevda'ya son anda engel oldu. Sevda'ya yönelik ağır sözlerine devam eden Demir'in Ümit için kullandığı sözler de dikkat çekti. Sevdiği adamın kendisi için söylediği sözleri kabul edemeyen Ümit, Demir'i vurmak istedi. Silahını ateşleyen Ümit, kurşunun önüne atlayan annesi Sevda'yı vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm muhteşem bölümüyle atv ekranlarında beğeniyle izlendi. Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm tek parça izle kısmından bölümünün tamamını izleyebilirsiniz.