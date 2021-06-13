İntikam almak isterken, annesini vurdu

Bir Zamanlar Çukurova, dalya dediği bölümün finalinde, nefesleri kesti. Gerçek kimliği ortaya çıkan Sevda, kızını da alarak Adana'yı terk etmek istedi. Hamileliği bir oyundan ibaret olan Ümit'in hesaplaşması henüz bitmemişti. Önce duyguları ile oynayıp, sonra onu bir kenara atan Demir'den intikam almak istedi. Kızının hata yapmasına engel olmak isteyen Sevda, onun katil olmasına da mani olmak istedi. Ümit, kendisini bu hallere düşüren Demir'i vuracakken; Sevda kurşunların önüne atladı. Ümit Demir yerine annesini vurdu.

Sevda vuruldu

Yamanlar'ın konağından kovulan Sevda, ne kadar dil döktüyse de, kızı Ümit ile müşterek hareket etmediğine kimseyi inandıramadı. Demir'in kızına bir zarar vermemesi karşılığında, Züleyha ile birlikte işledikleri cinayeti jandarmaya anlatmaktan vazgeçti. Demir'den aldığı paralar ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Ümit ile birlikte yola çıktı. Bir torunu olacağını zanneden Sevda, Ümit'e annelik yapamamış olsa da, ona iyi bir anneanne olacağının hayalini sayıklıyordu. Bu düşünceleri Ümit'i iyice çileden çıkardı. Çünkü hamile değildi ve kullanılıp bir kenara atılmıştı. Bunun hesabını Demir'e sormadan Adana'dan gitmeyecekti. Yoldan geri döndü. Onları takip eden Demir, yol kenarında bekleyen anne kızın yanına gitti. Çantasından çıkardığı silahı Demir'e doğrultan Ümit'e, annesi engel olmak istese de, namludan kurşun çıkmıştı bir kere. Demir'e değil yoluna çıkan Sevda'ya isabet etti.



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