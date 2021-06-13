Tiyatro sahnesindeki silah, gerçek çıktı

Cumartesi günlerinin rakipsiz izleneni Kardeşlerim 17. Bölüm finalinde korku dolu anlar yaşandı. Berk'in yazıp yönettiği tiyatro oyunu kana bulandı. İntikam planları yapan Tolga, tiyatro sahnesinde kullanılacak silahı, gerçeği ile değiştirmişti. Ömer'in, rol gereği Doruk'u silahla vurması gerekiyordu. Elindeki silahın gerçek olduğunu bilmeyen Ömer, silahı Doruk'a doğrultmuş repliğini söylüyordu. Tolga'nın silahları değiştirdiğini Berk'ten öğrenen amcaları Orhan, bu duruma engel olmaya çalıştı. Sahneye fırlayan Orhan, Ömer'in elindeki silahı almak için davranınca olanlar oldu. Ateş alan gerçek silahla yaralanan Orhan, kanlar içinde yere yığıldı.

Peri masalı kötü bitti

17. Bölümde, Berk'in yazdığı tiyatro oyunu sergileniyordu. Oyunun konusu şöyleydi: Kalpsiz kralın kızlarından birini karşı ülkenin prensiyle evlenmek üzeredir. Kralın diğer hırçın kızı da, kendisini sevecek birini bulmak istemektedir. Kendisiyle evlenmek için yanıp tutuşan kurnaz vezirden ise, henüz habersizdir. Vezir diğer çiftten önce evlenip, tahtın varisi olma niyetindedir. Bir plan yaparak, büyücü aracılığıyla kralı, karşı ülkenin prensine karşı doldurur. Kral da bu evliliğe rıza göstermez ve sözünü çiğneyen bu prensi ortadan kaldırmak ister. Kalpsiz kralı da Tolga oynayacaktır. Tolga'nın okuldan atılması üzerine kast değişir. Berk bu rolü oynamasını Ömer'den ister.

Ömer amcasını vurdu

Kalpsiz kral rolündeki Ömer'in, evlenmelerine izin vermediği prens rolündeki Doruk'u, rol icabı silahla öldürmesi gerekir. Bu sahnede kullanılacak silahın, Tolga tarafından gerçeği ile değiştirildiğini kimse bilmiyordur. Tolga'yı tiyatro öncesi kulisten çıkışta gören Berk, okulda o saatte ne aradığını sorar. Onu merdivenin altındaki odaya çeken Tolga, Berk'e silahları değiştirdiğini söyler. Berk'in tepkisi üzerine onun da kafasına sert bir cisimle vurarak oracıkta bayıltır, kapıyı da üzerine kilitler. Berk ayıldığında başı kanamıştır ve hala sersemdir. Sesini oradan geçen bir hizmetliye duyurur. Anahtarı olmayan görevli, bu durumu hemen, okulun yeni idare müdürü Orhan'a haber verir. Anahtarla kapıyı açan Orhan, Berk'ten silahların değiştirildiği öğrenir. Ömer'in elinden bir kaza çıkmaması, Doruk'u yanlışlıkla vurmaması için tiyatro sahnesine doğru koşar. Ancak çok geç kalmıştır. Ömer'in elinden silahı almak isterken, silah ateş alır ve Orhan vurulur.

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