Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Haziran yayınında 17 yaşındaki Işıl Naz’dan gelen haber yüzleri güldürdü. 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay’dan ise haber alınamıyor.

14 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında Işıl Naz'dan güzel haber geldi. Ailesinin 20 günlükken ikiziyle birlikte evlat edindiği 17 yaşındaki genç kız, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki güzellik merkezinden kayıplara karışmıştı. Babasıyla tartıştıktan sonra kaybolan genç kız, kendisini Müge Anlı'nın bile bulamayacağını söylemişti. Genç kıza canlı yayında seslenen Müge Anlı, "Bizim seni bulmamıza gerek bulmadan sen gel haydi" diye konuşmuştu.

Işıl Naz, Müge Anlı'nın çağrısına yanıt verdi

Müge Anlı'nın sesine kulak veren Işıl Naz, atv ekibine ulaşarak yerini bildirdi. Esenler'de bir parkta olduğunu belirten Işıl'a emniyet güçleri sahip çıktı. Geceyi parkta geçirdiği belirlenen genç kızın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Işıl, "İlk gece pansiyonda kaldım ama sonraki gece parktaydım. Uyumadığım için korkmadım. Ailemi çok özledim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

Anne Ceyhan Bulut ve teyze Seyhan Bulut ise Işıl Naz'a yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kızına sarılan anne, en değerli şeyini kaybedip yeniden bulduğunu söyledi.

Nadir Ün, sözleriyle kafa karıştırdı

Giresun'dan araba almak için geldiği İstanbul'da bir anda kayıplara karışan 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay'dan henüz haber alınamadı. Bahtiyar Akçay'ın İstanbul'da görüştüğü son kişi olan Nadir Ün'ün, Akçay'ın kızı Aslıhan'la yaptığı telefon görüşmesi dikkat çekti. Öz'ün kendisini aradığını ifade eden Akçay, "Nadir Ün'ün bana söyledikleri ilginçti. Babamın intihardan bahsettiğini ve intihar etmiş olabileceğini söyledi. Ölenle ölünmez, annene de sahip çıkın kızım gibi ifadeler kullandı" dedi.

Müge Anlı ise daha önce yayına katılan Nadir Ün tarafından tehdit edildiğini dile getirdi. Anlı, Nadir Ün'e sert tepki gösterdi.