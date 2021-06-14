Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan yedi çocuk annesi İlknur Biryan TikTok aracılığıyla tanıştığı Eşref Temur’a kaçtı. Daha önce de TikTok üzerinden tanıştığı kişilerle görüştüğü öne sürülen Biryan, eşi Ali Biryan’dan ayrılmak istediğini açıkladı. Yedi çocuk annesi kadın, çocuklarını da istemediğini dile getirdi.

Evli ve yedi çocuk annesi İlknur Biryan TikTok üzerinden tanıştığı Eşref Temur'a kaçtı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan yedi çocuk annesi kadın, 24 Mayıs'ta kocasını terk etti. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan İlknur Biryan TikTok'ta 8 Bin'in üzerinde takipçisi olduğunu ifade etti. Biryan, evliliğinde gün yüzü görmediği için kaçtığını anlattı. Yedi çocuk annesi kadının birlikte kaçtığı Eşref Temur da yayına bağlanarak İlknur Biryan'ı sevdiğini belirtti. Terk edilen eş Ali Biryan ise eşinin kendisine dönmesi durumunda affedeceğini söyledi.

"Maddi anlamda söz verdiklerimi yerine getiremedim"

Karısına her sabah kahve yaptığını belirten Biryan, "Karşılıklı kahve içerdik, bir sorunumuz yoktu. Sadece maddi olarak zaman zaman beklentilerini karşılayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Verdiğim sözleri tutamadığım için özür dilerim" dedi. Karısının kendisine sarılarak veda ettiğini ifade eden Biryan, eşinin kaçmadan önce en büyük kızlarına durumdan bahsettiğini dile getirdi.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan çiftin 17 yaşındaki kızı Burcu ise annesinin kendisine verdiği haberi doğruladı. Genç kız, annesinin daha önce de farklı kişilerle sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuğunu dile getirdi. Annesinin kaçacağına en başta inanmadığını söyleyen genç kız, annesinin konuştuğu kişileri babasının da bildiğini iddia etti.

İlknur Biryan TikTok kullanmayı bıraktığını açıkladı

İlknur Biryan'sa kocasından ayrılmak istediğini dile getirdi. Artık TikTok kullanmadığını açıklayan Biryan, Temur'la birlikte olduğunu kabul etti. Eşinin kendisine hiçbir zaman gün yüzü göstermediğini öne süren Biryan, yedi çocuğunu da kabul etmediğini söyledi. Biryan, "Yedi çocuğa aslanlar gibi bakacağını söylüyordu. Ben boşanma dilekçemi verdim. Yedi çocuğu da istemiyorum. Benim için 24 Mayıs'tan sonra farklı bir hayat başladı" sözlerini kullandı.

İlknur Biryan'ın eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Temur, "İlknur'un kocası Ali, İlknur'a defalarca şiddet uyguladı" diye konuştu. Eşref Temur TikTok kullanmaya devam ettiğini söylerken daha önce de TikTok üzerinden farklı insanlarla ilişki yaşadığı ortaya çıktı.