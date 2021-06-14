Maraşlı 22. Bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Her bölümü merakla beklenen Maraşlı, yeni bölümüyle 14 Haziran Pazartesi akşamı atv ve atv.com.tr’de!

Maraşlı 22. Bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Sevilen dizi Maraşlı 22. Bölümü ile 14 Haziran Pazartesi akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 21. Bölümü ile beğeni toplayan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Maraşlı yeni bölümde Mehmet İnce olduğunu saklamaya devam edebilecek mi? Yeni bölümde Maraşlı'yı neler bekliyor?

Nevzat, Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Mehmet İnce'nin kim olduğunu öğrenmek için çaba harcayan Savcı Tolga, Nevzat'ı sorguya çekse de istediği bilgiye ulaşamaz. Mehmet İnce'nin neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya çalışan Savcı Tolga, kafayı iyice bu dosyaya takar. Mehmet İnce dosyasının savcının elinde olduğunu öğrenen Hurdacı ve Savaş ise dosyayı almak için bir plan yapar. Hurdacı'nın yaptığı plan Savcı Tolga için oldukça tehlikelidir.

Zeliş, Maraşlı'nın kimliğini ortaya çıkaracak mı?

Maraşlı, Mahur ve Zeliş'i artık buluşturmak zorundadır. Kızı Zeliş'e, neden Maraşlı gibi konuşmak zorunda olduğunu anlatır. Akşam yemeğinde Mahur, Maraşlı ve Zeliş bir araya gelir. Maraşlı tedirgindir ve az konuşur. Hurdacı ve Savaş'ın da planları devam eder. Nevzat'ı alan ikili, onu bir depoya götürürler. Savaş, Nevzat'ı hemen öldürmekten yana olsa da Hurdacı buna izin vermez. Maraşlı da Nevzat'ı almak için depoya gider. Maraşlı ve Hurdacı'nın depoda karşılaşıp karşılaşmayacağıysa bilinmiyor.

Her hafta duygusal ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Maraşlı, 22. Bölümü'yle de büyük heyecan yaratacak. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan dizinin yeni bölümü 14 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv ve atv.com.tr'de sevenleriyle buluşacak.

Maraşlı 22. Bölüm 1. Fragmanı izle

Maraşlı 22. Bölüm 2. Fragmanı izle