atv Dijitalde de 1 numara

İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçüm şirketi Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi atv.com.tr geçtiğimiz Mayıs ayında 10 kategoride birinci oldu.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren Gemius'un verilerine göre Mayıs 2021'de atv.com.tr; web siteleri arasında "Views", "Visits" ve "Visit Per Real", Stream'de ise "RU", "Views" ve "Time(second)", uygulamalar arasında ise "Views", "Avarage Time Spent", "Visits" ve "Visit Per Real User" kategorilerinde birinci oldu. Televizyondaki reytinglerini dijitale de yansıtan atv'nin web sitesi atv.com.tr rakip sitelere tıklanma sayısında Mayıs ayında da fark attı.