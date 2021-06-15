İstenmeyen gelin Fatma Okumuş evliliğini kurtarabilecek mi? Esra Erol’da yüzleşme zamanı!

Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş Esra Erol’da yüzleşti. 16 yıllık evli ve üç çocuklu çiftin yuvası kurtulacak mı? Okumuş çifti Esra Erol’da yeniden bir araya gelecek mi?

Esra Erol'da istenmeyen gelin Fatma Okumuş, eşi Rıfat Okumuş'la yüzleşti. 16 yıllık evliliklerinde kocasının ailesi nedeniyle problemler yaşadıklarını savunan üç çocuk annesi kadın, Rıfat Okumuş'u hala sevdiğini söyledi. Rıfat Okumuş ise karısını 19 Mayıs'tan bu yana sevmediğini ve boşanmak istediğini dile getirdi.

"Kocamın ailesi bana iftira attı"

Hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları gündeme getiren Esra Erol, yine ilginç bir olayla atv ekranlarında ilgiyle izlendi. Kocasının ailesi tarafından kendisine, hırsız ve dilenci olduğuna dair iftiralar atıldığını öne süren Fatma Okumuş, kocasının evi terk ettiğini belirtti.

Çekirdek aileleri içinde hiçbir zaman sorun yaşamadıklarını söyleyen Okumuş, problemlerin odak noktası olarak eşinin ailesine dikkat çekiyor. Kayınvalidesiyle altlı üstlü oturduklarını ifade eden Okumuş, "Kayınvalidem ve eşimin kardeşleri beni istemiyor. Ben kocamı seviyorum. Babalarının cenazesinde bile görünmemi istemediler" diye konuştu. Üç çocuk annesi kadın, eşi tarafından dört duvar arasına kapatıldığını iddia etti.

"Aileme hiçbir zaman gelinlik yapmadı"

Rıfat Okumuş ise eşinin ailesine hiçbir zaman gelinlik yapmadığını öne sürdü. Okumuş, "Babam öldüğü için annem kız kardeşimde kalıyordu. 4 ay boyunca evine gelememişti. 19 Mayıs günü evine geldi ve yalnız kalmasın diye çocuklardan birini anneme gönderdim. Olayların çıkış kaynağı bu" sözlerini kullandı.

16 yıllık evliliği içinde yalnızca ilk altı ay mutlu olduğunu öne süren Okumuş, karısının annesini kıskandığını iddia etti. Eşiyle aralarındaki en ufak tartışmanın sokaklara taştığını ifade eden Okumuş, eşinden hemen boşanmak istediğinin altını çizdi. Fatma Okumuş, eşinin söylediklerini ikna edici bulmasa da şartlarının kabul edilmesi halinde boşanmayı kabul edeceğini belirtti.

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