Müge Anlı’da bir cinayet daha çözülüyor! Bahtiyar Akçay’ı Nadir Ün mü öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Haziran programında yaşanan son dakika gelişmesiyle Bahtiyar Akçay’ın öldüğü belirlendi. Nadir Ün ile birlikte üç kişi ise cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Giresun'dan ikinci el araba satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay'ın cansız bedenine ulaşıldı. 19 gündür kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki talihsiz adamın cesedi, arkadaşı Nadir Ün'ün müdür olarak çalıştığı Yenibosna'daki halı fabrikasında bulundu. Çuvalın içine konularak fabrikadaki atıkların geçtiği kuyuya atılan cesedin üstüne beton atıldığı ortaya çıktı.

Polis, fabrikadaki aramalarına devam ediyor

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fabrikaya yapılan baskında olayla ilgili Nadir Ün'le birlikte üç kişi daha gözaltına alındı. Zorlu bir çalışmanın ardından Akçay'ın cesedine ulaşan polis, fabrika bahçesindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmalarının, 2007 yılında aynı fabrikaya girdikten sonra bir daha haber alınamayan Adnan Bulut ile ilgili olduğu öne sürüldü.

Bahtiyar Akçay'ın kızı Aslıhan Akçay ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşı döktü. Nadir Ün'ün kendisini polise gitmemesi için uyardığını söyleyen genç kadın, "Babamın intihar etmiş olabileceğini anlattı. Başka bir kadın olabileceğini söyledi. Hiç ihtimal vermedim bunlara. Polise gitme önce biz arayalım dediğinde bile şüphelenmedim" diye konuştu.

"Babamın fotoğrafına bakmaya kıyamıyorum, onlar çuvala koydu"

Nadir Ün'den herkesin çok korktuğunu söyleyen Akçay, kendisinin korkmadığını dile getirdi. Ün'le ilgili bildiği ve duyduğu her şeyi polise anlatacağını ifade eden genç kadın, "Ben babamın fotoğrafına bakmaya kıyamazken o çuvala koyup kuyuya attı. Günyüzü görmemesi için her şeyi yapacağım" dedi.

Daha önce, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanan Nadir Ün, olayla ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını ifade etmişti. Bahtiyar Akçay'ı kardeşi gibi sevdiğini belirten Ün, Akçay'ın kızının sözünü dahi kendisinin kestiğini belirtmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısından itiraf gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

Nadir Ün, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınının ardından ekranların sevilen programcısı Müge Anlı'ya da tehditler savurmuştu.