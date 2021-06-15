Türkiye Maraşlı'yı izledi

Maraşlı'da büyük karşılaşma gerçekleşti

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 22.bölümünde izleyicinin merakla beklediği büyük karşılaşma gerçekleşti. Maraşlı ve Hurdacı'nın karşı karşıya geldiği bölümde, Hurdacı'nın Maraşlı'nın babası olduğu ortaya çıktı.

Dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinin zirvesine yerleşti.

Türkiye Maraşlı izledi!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Maraşlı'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,23 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Maraşlı'nın 22.bölümünde #BüyükKarşılaşma etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Maraşlı 22. Bölümde neler yaşandı?

Heyecan dolu bölümde; Nevzat, Mehmet İnce dosyasına Maraşlı yerine kendi fotoğrafını koyarak Maraşlı'nın deşifre olmasını engelledi. Hurdacı ve Savaş ise Mehmet İnce'nin kimliğini öğrenmek için Savcı'nın elindeki dosyanın peşine düştü. Savcı'nın içinde Mahur'un da olduğu arabasına bomba koyan ve karşılığında dosyayı alan Savaş, Mehmet İnce'nin Nevzat olduğunu düşünerek onu alıkoydu. Maraşlı ve Nevzat'ın yaptığı planın işlediği bölümde, Maraşlı, Hurdacı'nın yerini öğrenmiş oldu. Bölümün final sahnesinde kara para aklayan Hurdacı ile karşı karşıya gelen Maraşlı'nın Hurdacı'ya "Baba" demesi bölüme damga vurdu.

Zeliş, Mahur'a Maraşlı'nın gerçek kimliğini söyleyecek mi?

Soluksuz izlenen bölümde Maraşlı, Mahur ve Zeliş akşam yemeğinde bir araya geldi. Zeliş'in babasının şivesini görevi nedeniyle bu şekilde olduğunu Mahur'a söylemesi bölümde heyecanı yükseltti. Sorularıyla Mahur'u şüphelendiren Zeliş'in, ertesi gün de Mahur'u okula çağırması büyük merak uyandırdı.

Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" her Pazartesi 20.00'de atv'de ekrana geliyor.

Maraşlı 22. Bölümü izlemek için tıklayın