20 Haziran Pazar akşamı başlıyor

MERAKLA BEKLENEN 'BAŞ BELASI'NDAN YENİ FRAGMAN

'Baş Belası', 20 Haziran Pazar akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı 'Baş Belası'ndan ilk bölüm öncesi yeni bir fragman yayınlandı.

Dizinin komedi ve gerilimi bir arada sunan farklı üslubu sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yeni fragmanda psikolog İpek ve cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'nın yollarının kesişmesine neden olan esrarengiz cinayete dair yeni ipuçları yer aldı.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide, başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ediyor.

'Baş Belası', pazar akşamı atv'de başlıyor…

Baş Belası 1. Bölüm 2. Fragman için tıklayın