16 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 13 yıl önce aniden ortadan kaybolan Fatma Çelik’in nerede olduğu merak konusu haline geldi. Talihsiz kadın, Veli Karabacak’la yaşadığı çalkantılı ilişki nedeniyle mi öldürüldü?

Denizli'de çalıştığı tavernanın sahibi Veli Karabacak'la üç yılık birliktelik yaşayan Fatma Çelik'ten 13 yıldır haber alınamıyor. Aralarında çalkantılı bir ilişki olan çiftin son telefon konuşmalarına şahit olan taksi şoförü Osman Okay'ın olayla ilgili anlattıkları oldukça dikkat çekici. Çelik'in ailesi yaşananlarla ilgili Veli Karabacak'ı suçlarken Karabacak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Müge Anlı'nın açıkladığı gizli tanık ifadesiyse olayla ilgili ipuçları verdi.

Fatma Çelik, Veli Karabacak'ı üç kez aldattı mı?

16 yaşındayken çalışmak için Veli Karabacak'ın işlettiği tavernaya giden Fatma Çelik, bir süre burada çalıştı. İddialara göre genç kıza ilgi duyan Karabacak, Çelik'in kasada durmasını sağladı. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlayan çiftin ilişkisinde kavga, tehdit ve ihanet eksik olmadı. Karabacak ile takside yaptığı görüşmede "Sen beni aldattın, ben de seni üç kez aldattım" dediği öne sürülen genç kadından bir daha haber alınamadı.

Taksi şoförü Okay, genç kadını Karabacak'ın bulunduğu eve götürdüğünü iddia etti. Karabacak ise birlikte yaşadığı sevgilisinin o gece eve hiç gelmediğini savundu. Çelik'in ailesiyse olayla ilgili Karabacak dışında bir şüpheli olmadığını öne sürdü.

"Silahın kabzasıyla Fatma'nın kafasına vururdu"

Karabacak'ın çok kıskanç olduğunu ifade eden Fatma Çelik'in ablası Yurdagül Çelik, "Bizim yanımızda bile kardeşime şiddet uyguluyordu. Silahın kabzasıyla kafasına vurduğuna şahit olduk. Sürekli yüzüne kezzap atmakla tehdit ediyordu" sözlerini kullandı. Anne Sıdıka Çelik, kızının eve gitmeden önce kendisine ziynet eşyalarını bıraktığını ifade etti. Acılı anne, "Kızım kendisine bir şey olursa bunu Veli'den bilmemiz gerektiğini söyledi" dedi.

Veli Karabacak'la ilgili gelen ihbarlar da dikkat çekiciydi. İsmini vermek istemeyen bir izleyicisi, Karabacak'ın 2007 yılında çalıştığı tavernada kendisini beğendiğini ve oradan almak istediğini iddia etti. Patronunun bu duruma karşı çıkması sonucunda olayların büyüdüğünü ifade eden tanık, Karabacak'ın çalıştığı iş yerini kurşunlattığını öne sürdü.

Veli Karabacak hakkında şoke eden iddialar

Bir diğer izleyiciyse Karabacak'tan çok korktuğunu belirterek Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Korku içindeki kadın, Veli Karabacak ile üç aylık bir ilişki yaşadığını söyledi. İsmini vermek istemeyen izleyici, "Karabacak'ın eski sevgilisi Fatma'yı öldürdüğü Denizli'de konuşulan bir konu. Zaten sürekli silahla dolaşıyor. Benim de kendisinden 6 Bin TL alacağım vardı. Korkudan gidip isteyemedim" sözlerini kullandı.

Veli Karabacak ise kendisiyle ilgili gelen telefonlar karşısında unutkanlık hastalığı olduğunu öne sürdü. Karabacak, "Ben rahatsızım. Böyle konuşulan her şeyi hatırlayamıyorum" diyerek izleyenleri şaşırttı. Karabacak, Fatma Çelik'i öldürmediğini ifade etti. Denizli'de kendisi hakkında konuşulanları duymadığını belirten Karabacak, söylentileri reddetti.

Kaybolmadan önceki dönemde, Fatma Çelik ile çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen Karabacak, "Gazino hayatında herkes hata yapıyor. Kim kimi ne kadar severse sevsin ayrılıklar oluyor. Hiçbir ilişki sonuca ermiyor" dedi. Gazinoculuğu bıraktıktan sonra halı yıkama dükkanı işletmeye başladığını anlatan Karabacak, yaşanan olayların ardından evlendiğini ifade etti. Gazinoculuk hayatı boyunca dostları da düşmanları da olduğunu belirten Karabacak, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.