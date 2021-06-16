Efsane diziden efsane kapanış

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında sezona veda etti. Efsane dizi yine gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

Tüm dizi çalışanları ve oyuncuları final çekimlerinin ardından yeni sezonda görüşmek üzere toplu fotoğraf çekimleriyle hayranlarına veda etti.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde %9,64 izlenme oranı ve %25,06; 20+ABC1 kategorisinde %9,23 izlenme oranı ve %22,26 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapımı oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 199. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan birinci olarak giriş yaptı ve uzun süre birincilikteki yerini korudu.

199. Bölümü izlemek için tıklayın