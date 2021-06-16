Kan donduran iddiada yeni detaylar! Ayşe, kocası Özen Karagüzel’i öldürdü mü? Detaylar Esra Erol’da!

Ayşe İpek eski kocası Özen Karagüzel cinayeti hakkında ne söyledi? Esra Erol’da kocası Ayhan İpek ile barışmak için çaba harcayan kadın, daha önceki eşi Özen Karagüzel’i öldürdü mü? Tarık Karagüzel, annesinin işlediği cinayeti mi üstlendi?

Esra Erol'da Ayşe İpek ile ilgili iddialar gelen itiraflarla yeni bir boyut kazandı. Eski kocası Özen Karagüzel'i öldüğü gün olay yerinde olduğuna dair tüm ifadeleri reddeden Ayşe İpek, 16 Haziran Esra Erol'da yayınında o geceye dair önemli bir itirafta bulundu. İpek, kocasının öldürüldüğü gece cinayetin işlendiği evde olduğunu söyledi. Cinayeti kendisinin işlemediğini öne süren İpek, eski kocasını oğlu Tarık Karagüzel'in öldürdüğünü ifade etti.

Köy muhtarı olayla ilgili neler söyledi?

2015 yılında işlenen cinayetle ilgili Esra Erol canlı yayınına bağlanan dönemin köy muhtarı, cinayetin işlendiği gün saat 20.30 sularında Tarık Karagüzel'in kendisini arayarak babasını öldürdüğünü söylediğini belirtti. Dönemin köy muhtarı, cesedin battaniyeye sarılmış bir halde olay yerinden 50 metre ileride bulunduğunu açıkladı.

Ayşe İpek birbirinden ilginç itiraflarına devam etti. Kayınpederi Ahmet Karagüzel'in kendisiyle evlenmek istediğini dile getiren İpek, ölen kocasının kendilerini öldürmek için eve geldiğini belirtti. Özen Karagüzel'in ağabeyi Şeref Karagüzel ise "Özen'in öldürümesini babam Ahmet ve gelinimiz Ayşe beraber planladı" iddiasını ortaya attı. Gelinlerini doğruyu söylemesi için sürekli sıkıştırdığını belirten ağabey Karagüzel, "Ayşe doğruyu hiç söylemedi. Hep oğlunu suçladı" dedi.

Ayşe İpek olayı ile ilgili tüm detaylar Esra Erol'da özel video sayfasında sizlerle!