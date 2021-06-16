Osman Bey, Konya’da Selçuklu sultanı ile görüştü

“Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur”

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 63'üncü bölümünde, Bizans'ın üzerine ordu gönderdiği istihbaratını alan Osman Bey, Konya'ya giderek Selçuklu Sultanı ile görüştü.

Bilecik Tekfuru Leo'dan aldığı istihbaratla ünlü Bizans komutanı Dukas'ın emrindeki orduyla birlikte uç bölgesine gönderildiği bilgisini alan Osman Bey, konuyu istişare etmek için Konya'ya giderek Selçuklu Sultanı'nın huzuruna çıktı.

Sultan muhabbetle karşıladığı Osman Bey'i "Verdiğim malumatlarla Togay'ın hakkından ziyadesiyle gelmişsin" diyerek tebrik ederken, Osman Bey "Sayenizde sadece Togay'ın değil, Bizans'ın peşinde olduğu da ortaya çıktı Sultanım. Aldığım istihbarata göre imparatorun emri ile bir ordu üzerimize doğru harekete geçecek" sözleriyle yaklaşan tehlikeyi bildirdi. Sultanın cevabı ise "Tahmin etmiştim… İmparator, elçi gönderdi… Tekfurları, artık Selçuklu'ya vergi ödemeyeceğini kesin dille söyledi" oldu.

Bu haber üzerine Selçuklu Sultanını ordusuyla desteğe geleceğini açıkladı: "Dukas daha evvel bir ordumu perişan etmişti. Tehlikeli ve cesur bir adam. Moğoldan daha çok, Türklerden nefret ediyor. Bizans'ın hedefi senden ziyade, Selçuklu… Yani ben… Ordum yola çıkmak için hazırlıkları başlatacak. Başında bizzat ben olacağım. Sen de kendi gazilerinle cenge hazır olasın!"

Osman Bey, sultanın desteğinden son derece memnun olurken "Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur Sultanım!" demekle yetindi ve Konya ziyaretinden istediğini almış oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 63'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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