Yedi çocuğunu bıraktı, TikTok’tan bulduğu adama kaçtı! İlknur Biryan Esra Erol’da!

Esra Erol, programa damga vuran İlknur Biryan’ı stüdyoda ağırladı. Yedi çocuğunu ve kocasını terk ederek Samsun’dan Kayseri’ye kaçan İlknur Biryan, çocuklarını istemediğini belirtti.

Yedi çocuğunu terk ederek TikTok aracılığıyla tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan, 24 senelik kocası Ali Biryan ile Esra Erol'da karşı karşıya geldi. Boşanmak için adliyeye gidecek para bulamadığını iddia ederek Samsun'dan Kayseri'ye kaçan İlknur Biryan, yedi çocuğunu da kabul etmediği söyledi.

"İğne vurmak için evden çıktı, bir daha dönmedi"

17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrılan İlknur Biryan, günler sonra kocası Ali Biryan'la yüzleşti. Kayseri'de kaçtığı Eşref Temur'a kendisinden daha fazla güvendiğini ifade eden yedi çocuk annesi kadın, kocasından daha önce de boşanmak istediğini belirtti. Kocasının boşanma isteğine yanaşmadığını öne süren Biryan, tehditlerle evli kaldığını dile getirdi.

Evliliğinde her zaman aç olduğunu iddia eden Biryan, "Kocam eve hiçbir zaman para getirmedi. Kira borcu birikmiş, faturalar birikmiş şekilde yaşadık. Beni sevdiğini söylüyor, o da yalan. Küçük kızım fakirlikten okulu bıraktı. Bu adam, sizin burada gördüğünüz gibi masum değil. Bana çok dayak attı" sözlerini kullandı.

"İlknur günün 15 saatini sosyal medyada geçiriyordu"

Ali Biryan, eşinin maddi durumlarıyla ilgili iddialarını yalanlamazken şiddet söylemlerini iftira olarak nitelendirdi. Biryan, belediye ve kaymakamlık gibi birçok yerden yardım alıp bu paralarla geçindiklerini söyledi. Çalışarak maddi kazanç elde ettiğinin de altını çizen Biryan, eşinin kötü alışkanlıkları olduğunu dile getirdi. Kötü alışkanlıkları nedeniyle günde 30 TL ödediğini ifade eden yedi çocuk babası, ayda 80 TL de internet faturası ödediğini ifade etti.

Karısının günde 15 saat sosyal medya kullandığını öne süren Biryan, "İlknur hiçbir zaman çocuklarla ilgilenmedi. Eve yardımlarla gelen yiyecekler vardı ama onları bile önümüze getirmedi" dedi.

Biryan çiftinin büyük kızı Ebru, Esra Erol canlı yayınına bağlanarak süreçle ilgili bildiklerini anlattı. Annesinin, kardeşleri için verilen tabletleri sattığını iddia eden genç kadın, "Annem, babamın çalışmasını da istemiyordu. Eşim babama çok iş buldu. Annem onun daha uzağa gitmesi için bu sigortalı işleri kabul etmiyordu" diye konuştu. Ebru, yayından önce annesinin kendisini arayıp babasını kötülemesini istediğini belirtti.

Esra Erol'da merakla izlenen İlknur Biryan - Ali Biryan olayı ile ilgili ayrıntılar atv.com.tr'de.