İstanbul ve Antalya'da kaybolan kızlar nerede? Detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Antalya'dan kaybolan Sude İrem ve İstanbul'dan Esra Yeşilipek ile ilgili detaylar ele alınıyor. Gözü yaşlı aileler kızlarını arıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Haziran yayınına genç kızların kaybı damga vurdu. Antalya'da yaşanan kayıp olayında 16 yaşındaki Sude İrem'in 12 Haziran'dan bu yana kayıp olduğu ifade edildi. İstanbul'un Fatih ilçesinden kaybolduğu belirtilen 15 yaşındaki Esra Yeşilipek'in ise 25 yaşındaki erkek kuzeniyle kaçtığı öne sürüldü. Uyuşturucudan sabıkası olduğu söylenen 25 yaşındaki gencin, küçük kuzenini zorla alıkoyduğu iddia edildi.

"Sude İrem vaktinin büyük kısmını sosyal medyada geçirirdi"

Antalya'dan kaybolan Sude İrem'den 5 gündür haber alınamıyor. Fiziksel engeli nedeniyle yürümekte zorluk yaşadığı öğrenilen genç kızın yoğun bir şekilde Instagram ve TikTok kullandığı belirtildi. Genç kızın acılı annesi, kızının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kaçırılmış olmasından endişe ettiğini dile getirdi. Kaybolduktan bir süre sonra kızının sosyal medyada fotoğraflar paylaştığını söyleyen acılı anne, "Kızımın paylaştığı fotoğraflar normal değildi. Vücudunun her yerinde kesikler vardı. Bunu kendisinin yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.

Daha önce kızının uyuşturucu madde kullanmasından şüphe duyduğunu belirten anne, yapılan testlerin hiçbirinde madde kullanımına dair bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. Acılı anne, kızının psikolojik sorunları nedeniyle tıbbi yardım aldığını söyledi.

15 yaşındaki kuzenini kaçırdı mı?

İstanbul'da ortadan kaybolan 15 yaşındaki Esra Yeşilipek ile ilgili iddiaysa oldukça sarsıcıydı. Teyzesinin 25 yaşındaki oğluyla birlikte kaçtığı öne sürülen genç kızın altı gündür kayıp olduğu öğrenildi. Genç kızın dedesi Haluk Yeşilipek, torununun İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tutulduğunu iddia etti.

Dede Yeşilipek, torununun uyuşturucudan hüküm giymiş 25 yaşındaki kuzeniyle birlikte olmasından endişe duyduğunu söyledi. Dede, dört torununa tek başına baktığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.