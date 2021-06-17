Kardeşlerim'in soundtrack'ı çıktı

BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN DİZİNİN ÇOK KONUŞULAN MÜZİKLERİ, ALBÜM OLARAK MÜZİKSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in özgün müzikleri soundtrack olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Birçok başarılı dizinin müziklerine imza atan besteci/müzisyen Alp Yenier'in hazırladığı soundtrack'te bestecinin sevilen sanatçı Güliz Ayla ile beraber stüdyoya girip hazırladığı jenerik şarkısı da bulunuyor. Çok beğenilen ve kalplere dokunan şarkının ismi "Bugün Dün'den İyi". Albümde toplam 41 parça var.

Dizinin özgün müziklerine imzasını atan Alp Yenier, jenerik şarkısı ve soundtrack'in çıkış hikayesini şöyle dile getirdi. "Uzun yıllardır beraber çalıştığım, hem dostluğuna hem de iş ahlakına çok saygı duyduğum yapımcımız Nazlı Heptürk ve sevgili hocamız Serkan Birinci ile gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra Kardeşlerim için bir şarkı yapmaya karar verdik. Bir enstrüman ve bir vokal olmalıydı, çok naif çok gerçek. Kafamda hazırdı müziği hemen besteledim, Güliz'i aradım ( Güliz Ayla ). Öyle sözler yazdı ki güzel kalpli insan! Bir de söyledi üstüne. Şarkıyı telefona kaydedip gönderdim ve herkes bayıldı. Jenerik şarkımız "Bugün Dün'den İyi" böyle çıktı ortaya. Tam bir ekip işi yapıyoruz ve bu beni çok motive ediyor, albümde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. 41 tane parça var, beğenirse seyircimiz ve dinleyenler ne mutlu bana."

Kardeşlerim'in soundtrack'i 18.06.2021 tarihinden itibaren raflarda ve dijital platformlarda olacak.