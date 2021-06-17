Kuruluş Osman Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi oldu

OSMAN BEY TÜRK BİRLİĞİNİ SAĞLADI BİZANS'IN KARŞISINA DİKİLDİ!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 63'üncü bölümüyle de Çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Kuruluş Osman, #TürkünDavası etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulan dizisiydi.

63'üncü bölümde; Bizans'ın uç bölgesine gönderdiği Dukas ve ordusuna karşı büyük savaşa hazırlanan Osman Bey, Selçuklu sultanı ile birlikte Türkmen beylerinin desteğini arkasına aldı.

Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey büyük sevinç yaşarken, Bizans'ın uç bölgesine göndereceği orduya karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere Konya'ya gitme kararı aldı. Osman Bey'in Togay'ı infaz etmesinden rahatsız olan Moğol Valisi Yargıcı, Osman Bey'in gelişinden haberdar olarak tuzak hazırlığına girişti. Nikola ise Kayı Obası'ndaki ajanı Zoe'yi kullanarak Osman Bey'e ağır bir darbe vurmak üzere plan yaptı.

Bizans ordusundan önce uç bölgesine gelen komutan Dukas, Nikola ile görüşerek malumat aldı ve Türkleri sınır boyundan atmak için çalışmaya başladı. Osman Bey ise Sultan Mesud'la görüşmesinde Bizans'ın savaş hazırlığını anlattı. Sultan Mesud ordusu ile Osman Bey'e destek sözü verdi.

Konya dönüşünde Moğolların saldırısına uğrayan Osman Bey, zekice bir oyunla düşmanı bozguna uğrattı. Diğer yanda Germiyan illerinden Osman Bey'in yanında savaşmak için gelen alpler Kayı Obası'nın gücüne güç kattı. Uç bölgesinin Türkmen beylerini toplayan Osman Bey yaklaşan savaşa karşı beyleri uyarırken, Selçuklu Sultanı'nın desteğini de müjdeledi.

Nikola ve Dukas harekat planı için tekfurlarla birlikte çalışırken, Osman Bey de Türkmen beylerinden tedbirleri sıklaştırmalarını istedi. Bilecik Tekfuru'ndan gelen istihbaratla Bizans'ın Domaniç yöresine bir saldırı planladığı haberini alan Osman Bey derhal harekete geçti. Oysa Nikola ve Dukas'ın planı farklıydı. Domaniç bölgesinde küçük bir birlik göndererek Osman Bey'i yanıltan Nikola, Kulucasahisar bölgesindeki bir köye saldırarak katliam yaptı. Bizans birliğini perişan eden Osman Bey, Nikola ve Dukas'ın yaptığı katliamın haberini alınca intikam yemini etti.

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %9,09 reyting, %24,47 izlenme payı, AB kategorisinde %6,38 reyting, %17,71 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %9,04 reyting, %22,62 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

63. Bölümü izlemek için tıklayın