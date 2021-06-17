Özen Karagüzel cinayeti yılan hikayesine döndü! Ayşe İpek Esra Erol’da detayları anlatacak mı?

Özen Karagüzel cinayeti ile ilgili konuşulanlar kan dondurmaya devam ediyor. Ayşe İpek’in kız kardeşi Türkan Hanım, ablasının cinayet işlemediğini öne sürdü. Kız kardeş, ablasının şizofren olduğunu ifade etti.

Esra Erol'da yılan hikayesine dönen Ayşe İpek olayında ortaya çıkan yeni detaylar izleyenleri şaşırtıyor. Görgü tanıkları Özen Karagüzel cinayeti ile ilgili Ayşe İpek'i suçlamaya devam ederken Ayşe İpek'in kız kardeşi Türkan Hanım ablasının cinayet işlemediğini öne sürdü. Ablasının şizofren hastası olduğunu öne süren kız kardeş, "Ablam orada oturuyor. Kendisini ifade edemiyor. Herkes de üstüne geliyor" diye konuştu.

"Özen, ablamı 12 yerinden bıçakladı"

Özen Karagüzel'in ablasına işkence yaptığını iddia eden Türkan Hanım, bu yüzden sürekli karakola düştüklerini ifade etti. Esra Erol yayınına bağlanan kız kardeş, "Özen, ablamı 12 yerinden bıçakladı. Öldürmek istedi. Kardeşleri onu iyi bir insan gibi göstermeye çalışıyor ama öyle biri değil" dedi.

Ablasını sağlık sorunlarından dolayı koruma altına aldıklarını ifade eden kız kardeş, Ayşe İpek'i evde tutamadıklarını belirtti. Türkan Hanım, "Ayhan Bey, ablamla evlenirken bu cinayetle ilgili her şeyi biliyordu" ifadelerini kullandı. Ayhan İpek'se, kendisinin hiçbir şey bilmediğini iddia etti.

Ayşe İpek, kendisinin bir kez daha yayına çıkmasını istemeyen Türkan Hanım'a karşı çıktı. Esra Erol'da programına kendi isteğiyle katıldığını açıklayan İpek, ailesinin kendisine hiçbir zaman destek olmadığını söyledi.