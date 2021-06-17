Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ilk yayınlandığı günden itibaren büyük heyecan yarattı. Her bölümü heyecanla beklenen dizinin 101. Bölümü 17 Haziran Perşembe saat 20.00’de atv’de.

Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi. atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm, Sevda'nın vurulmasıyla kanlı bitmişti. Öz kızı Ümit'in silahından çıkan kurşunla vurulan Sevda Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm'de ölecek mi?

Demir, Sevda ile hesaplaşmasını bitirebilecek mi?

Demir ile yaşadığı tartışmanın ardından gözü dönen Ümit, sevdiği adamı öldürmek için silahına davranır ve tetiği çeker. Annesi Sevda ise kızının katil olmasını engellemek ister. Kurşunun önüne atlayan Sevda vurulur. Demir, ikinci annesi olarak gördüğü Sevda ile hesaplaşmasını bitirmeden onun ölümüyle karşı karşıya mı kalacaktır?

Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri sürer. Bahtiyar, önce babasını ardından annesini kaybeden küçük Kerem Ali için canını dişine takar. Müjgan'ın ailesinin avukatı, Fekeli ailesinin Kerem Ali'ye olan düşkünlüğünü gördükten sonra onu almaktan vazgeçse de, müvekkilleri vazgeçmeye niyetli değildir.

Fekeli'nin torun sınavı devam ediyor

Torununun hayatta kalması için dua eden Fekeli, onu yanında tutmak için yasal sorunlarla da boğuşmak durumunda kalır. Fekeli'nin evlat ve aşk sınavı sona ermemiştir. Çetin, Fekeli'nin sırdaşı olacaktır.

Demir, Sevda'nın vurulmasının ardından bazı kararlar almak zorundadır. Fikret ile buluşan Demir, bazı şeyleri netleştirmek ister. Demir Ümit ile ilgili sorunları çözemese de bu sayede, Fikret'le arasında gerginlik azalacaktır. Konakta gerginlik artarken Ümit'in hamileliğinin de ilerlediği düşünülür. Demir, Züleyha'ya sormadan Ümit'i konağa getirir. İkilinin saklaması gereken bir sır vardır.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı beğeniyle izlenirken 101. Bölüm'de neler yaşanacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm 17 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de atv ve atv.com.tr'de olacak.

Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm fragmanı izle