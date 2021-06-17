Sıla Arslanoğlu bulundu! Zonguldak’tan kaybolan genç kız 17 Haziran Müge Anlı yayınında!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Haziran canlı yayınında, sekiz gün önce kaybolan Sıla Arslanoğlu bulundu. Zonguldak’tan kaybolan 21 yaşındaki genç kız, babasının 34 yaşındaki arkadaşı Hakan Akyol ile kaçtığını doğruladı. Detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert atv ekranlarında.

Sekiz gün önce Zonguldak'tan kaybolan 21 yaşındaki Sıla Arslanoğlu, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Babasının 34 yaşındaki evli ve iki çocuk babası iş arkadaşı Hakan Akyol ile kaçtığı öğrenilen genç kız Akyol'un yanında zorla tutulmadığını söyledi. Sevdiği adamla kaçtığını ifade eden 21 yaşındaki genç kız, ailesinin yanına dönmeyeceğini belirtti.

Anne Hülya Arslanoğlu gözyaşı döktü

Sıla Arslanoğlu'nun eve dönmesi için gözyaşı döken anne Hülya Arslanoğlu, kızının telefondaki konuşmalarından hoşlanmadığını ifade etti. Kızının konuşmalarının gerçeği yansıtmadığını öne süren acılı anne, "Sıla bu konuşmaları bilmez. Kesinlikle arkadan Hakan onu yönlendiriyor" diye konuştu.

Kızını kaçıran iş arkadaşıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleşen Gündoğdu Arslanoğlu, "Hakan sen bizim yemeğimizi yedin, çayımızı içtin. Bize bunu nasıl yaparsın" sorusunu yöneltti. Telefonun diğer ucunda Hakan Akyol ise ucu açık ifadeler kullandı. Hakan Akyol, acılı babanın Müge Anlı stüdyosunda yüzleşme çağrısını yanıtsız bıraktı.

Hakan Akyol tavırlarıyla tepki çekti

Genç kızın ablası Nazlı Arslanoğlu da kız kardeşinin kandırıldığı iddiasında bulundu. Kız kardeşinin çok iyi niyetli olduğunu belirten abla, kardeşinin eve dönmesine yönelik çağrıda bulundu.

Canlı yayına bağlanan Hakan Akyol'un üslubuysa büyük tepki çekti. Müge Anlı, "İnsanlarda biraz mahcubiyet olmalı. İki çocuğunu bıraktın, gittin. Karını aldattın. Yemeğini yediğin adamın kızın kaçırdın. Nasıl hala bu kadar rahat konuşuyorsun" sözlerini kullandı. Akyol'un eşi Hatice Akyol ise çocuklarının babasından boşanmak istediğini söyledi.

Müge Anlı'da dikkat çeken Sıla Arslanoğlu olayıyla ilgili detayları atv.com.tr'den izleyebilirsiniz.