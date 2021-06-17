TikTok ile doğan aşkta son durum ne? Esra Erol, Biryan çiftini yüzleştirdi

Esra Erol, İlknur Biryan – Ali Biryan çiftini yüzleştirdi. TikTok üzerinden tanıştığı Eşref Temur için yedi çocuğunu bırakan kadın ne yapacak?

Esra Erol'da İlknur Biryan ile Ali Biryan çifti arasındaki gerilim sürüyor. İlknur Biryan TikTok üzerinden tanıştığı Eşref Temur için Samsun'dan Kayseri'ye kaçarak evini terk etmişti. Evini terk eden Biryan, yedi çocuğunu da artık kabul etmeyeceğini söylemişti. Ali Biryan'la barışmak istemediğini belirten yedi çocuk annesi, Eşref Temur'la mutlu olduğunu ifade etti. Çift arasındaki gerilim Esra Erol'da devam etti.

İlknur Biryan çocuklarını düşünüyor mu?

Geride bıraktığı 20 günde çocuklarını çok düşündüğünü belirten Biryan, 21 yaşındaki kızı Ebru'nun Esra Erol'a söyledikleri nedeniyle artık çocuklarını istemediğini dile getirdi. Eşref Temur'la çok mutlu olduğunu iddia eden yedi çocuk annesi kadın, "Eşref'in yanında yediğim lokmayı ağlayarak değil gülerek yiyorum. Beni çalıştırmıyor. Kendisi çalışıp eve para getireceğini söyledi" diye konuştu.

Eşref Temur'un eski eşi Melek Hanım, Eşref Temur'un yalancı olduğu iddiasında bulundu. Eski eş, Temur'un hiçbir zaman çalışmadığını ve işsizlik maaşıyla geçindiklerini öne sürdü. Melek Hanım, eski eşinin kendisini 10 Bin TL borç altına soktuğunu ve bunu ödemediğini ifade etti. 6 aylık evliliği boyunca eşinin kendisini 5 kez aldattığını söyleyen talihsiz kadın, "Eşref evli bir kadınla görüştü. O kadının kocasından da dayak yedi" dedi.

İlknur Biryan, eski eşin sözlerine inanmadı

İlknur Biryan, eski eşin söylediklerine inanmayarak bu söylemlerin bir karın ağrısından ibaret olduğunu belirtti. Biryan, "Bu hayat benim hayatım. Kimse karışamaz. Ben boşanma dilekçemi verdim" sözlerini kullandı.

Esra Erol'da TikTok üzerinde başlayan İlknur Biryan – Eşref Temur aşkının nereye varacağı merak ediliyor. İlknur Biryan ile Ali Biryan ayrılacak mı? Eşref Temur'la ilgili iddialar doğru mu? Türkiye'nin merakla beklediği konuyla ilgili tüm detaylar Esra Erol'da konuşuluyor.