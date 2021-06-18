Eşref Temur TikTok fenomeni mi? Yedi çocuk annesi İlknur Biryan’ın sevgilisinin hobisi ne?

TikTok uygulamasında başlayan ilişki Türkiye’nin gündemine oturdu. İlknur Biryan ile Eşref Temur’un ilişkisi devam edecek mi? Ali Biryan boşanmak için ne talep ediyor?

TikTok'ta başlayan Eşref Temur – İlknur Biryan aşkında bu kez konuşma sırası Eşref Temur'daydı. Yedi çocuk annesi İlknur Biryan'la ilişki yaşayan Temur, "İlknur boşandıktan sonra ona resmi nikah kıyacağım" dedi. İkilinin tepki çeken ilişkisinde yedi çocuk annesi Biryan, çocuklarını bundan sonra istemediğini ifade etti. Çocuklarının her zaman babalarını tuttuğunu ifade eden anne, kendisinin sevilmediğini öne sürdü.

Eşref Temur suskunluğunu bozdu

Esra Erol canlı yayını ile suskunluğunu bozan Eşref Temur, sevdiği kadınla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. En başından beri Biryan'ın yedi çocuk sahibi olduğunu bildiğini söyleyen Temur, bu durumu ailesinin bilmediğini itiraf etti. Temur, "Ailem canlı yayınlar sayesinde İlknur'un yedi çocuk sahibi olduğunu öğrendi" sözlerini kullandı.

Kendisinin TikTok fenomeni olmadığını ifade eden Temur, uygulamada yer alan 'tanıyor olabileceğiniz kişiler' kısmı sayesinde Biryan'ı gördüğünü belirtti. Uygulamadan tanıştıklarını doğrulayan Temur, çalışıp kazanarak evini geçindireceğini iddia etti.

Eski eşten şoke eden iddialar

Eşref Temur'un eski eşi Melek Hanım'sa, ayrıldığı kocasının çalışmaktan hoşlanmadığını vurguladı. Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Melek Hanım, "Eşref'le Facebook'tan tanıştık. O dönem ikimiz de bekardık ama Eşref'in evli kadın kaçırma hobisi var. 6 aylık evliliğimiz süresince 5 evli kadını kaçırdı" iddiasında bulundu. Melek Hanım, bu konuda delillerinin mevcut olduğunu belirtti. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Temur'un eski patronu Faruk Bey de Melek Hanım'ın iddialarını doğruladı.

Terk edilen eş Ali Biryan, eşinin kullanması için satın aldığı telefonu geri istedi. Eşref Temur, kendisinde olan telefonu çıkarıp Ali Biryan'a teslim etti.

İlknur Biryan, Eşref Temur'la ilişkisini bitirmeyeceğini 18 Haziran Esra Erol'da programında da tekrarladı. Ali Biryan'dan boşanmak istediğini söyleyen İlknur Biryan, kocasının nafaka talebiniyse reddetti.