Sakarya, Bielefeld, Mannheim, Hannover… Saadettin Özbir nerede?

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşadığı evden ayrılan Saadettin Özbir Almanya’ya mı gitti? Türkçesinin kırık olduğu ifade edilen 57 yaşındaki Özbir nerede?

Almanya'ya gideceğini söyleyerek Sakarya'nın Karasu ilçesindeki evinden çıkan 57 yaşındaki Saadettin Özbir'den 24 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı'da gündeme gelen konu, ilginç detayları da beraberinde getirdi. 57 yaşındaki kayıp Özbir'in yeğeni Doğan Özbir, amcasının eşi Ulviye Özbir'den şüphelendiğini dile getirdi.

"Saadettin'in Almanya'da olduğunu teyit ettim"

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan eş, kendisi hakkında suçlamaları reddetti. Eşinin Almanya'ya uçtuğunu savunan Özbir, "Saadettin Almanya'da. Ben bunu özel dedektifle teyit ettirdim. Hannover, Mannheim ya da Bielefeld'de olabilir" sözlerini kullandı.

Kayıp eşiyle üç sene önce evlendiklerini dile getiren Ulviye Özbir, ilişkilerinde hiçbir sorun yaşamadıklarının altını çizdi. Eşinin Almanya'daki oturum iznini uzatmak istediğini ifade eden Özbir, kocasının telefonla kendisine ulaşamama sebebi hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Özbir, "Eşim numaramı bilmiyordu. Büyük ihtimalle numaramı yazdığım kağıtları ya da bavulları kaybetti. O yüzden bana ulaşamadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Ulviye Özbir terk edilmiş olabilir mi?

Aniden ortadan kaybolan eşini çok sevdiğini ifade eden Özbir, terk edilme ihtimalinin olmadığını savundu. Özbir, eşinin Türkçesinin çok iyi olmadığı için numarasını ezberleyememiş olabileceğini belirtti. Eşiyle birlikte Almanya'da yaşama planları yaptıklarını öne süren Ulviye Özbir, kocasının bulunması için her şeyi yaptığını dile getirdi.

Eşi tarafından saf bir kişi olarak nitelendirilmeyen Saadettin Özbir'in, daha önce havaalanında kaybolduğu ve üç gün orada yaşadığı ortaya çıktı. 57 yaşındaki adamla ilgili ortaya çıkan bu bilgi kafaları karıştırdı.