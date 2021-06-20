Kardeşlerim sezonu zirvede kapattı

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 18. Bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,04 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, AB'de %5,70 izlenme oranı ve %18,96 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,39 izlenme oranı ve %21,59 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #KardeşlerimSezonFinali etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 18. Bölümde Neler Yaşandı?

KARDEŞLERİM, SEZON FİNALİYLE GÖZYAŞLARINA BOĞDU.

ERHAN'I VURUP SUÇU KADİR'İN ÜZERİNE ATAN AKİF, KARDEŞLERİN DAĞILMASINA NEDEN OLDU…

Heyecan dolu gelişmelerin peş peşe yaşandığı sezon finalinde göz yaşları sel oldu. Kendisine şantaj yapan Erhan'la buluşan Akif, onu öldürüp suçu Kadir'in üzerine attı. Kadir'in tutuklanması bomba etkisi yaratıp, kardeşlerin dağılmasına neden oldu.

Olayların görgü tanığı Tolga ise Kadir suçlu bulunup hapishaneye atılıncaya kadar sustu. Kadir, ceza evine düşünce de tüm gerçekleri Doruk'a anlattı. Hem abilerini hem de yuvalarını kaybeden "kardeşler" ise çocuk esirgeme yurduna yerleşmek zorunda kaldılar.

Kadir suçsuz olduğunu kanıtlayabilecek mi? Sevdiği kızın kardeşini kurtarmak için Doruk babasını ihbar edecek mi? Çocuk Esirgemeye sığınan kardeşler tekrar bir araya gelecek mi?

Tüm bu sorular ve daha fazlası Kardeşlerim'in yeni sezonunda atv'de olacak.

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