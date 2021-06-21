İlk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

'BAŞ BELASI' EKRAN YOLCULUĞUNA İYİ BAŞLADI

Gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro başkomiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken 'Baş Belası' Tüm kişiler ve AB kategorilerinde Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

BAŞKOMİSER ŞAHİN VE PSİKOLOG İPEK'İN MACERA DOLU HİKAYESİ

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü'nün yakın arkadaşı Nazlı, kocası Birol'un onu aldattığını öğrenince soluğu İpek'in yanında aldı. Nazlı, İpek'ten kadının kim olduğunu bulması konusunda yardım isteyince, polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düştü. Nazlı ve İpek, kimliğini tespit ettikleri kadının evine gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Birol'un sevgilisi Banu, bir cinayete kurban gitmişti. Bir anda kendilerini cinayet şüphelisi olarak bulan İpek, cinayet büro başkomiseri Şahin Kara ile bu şekilde tanıştı. Başkomiser Şahin, delilleri büyük bir titizlikle incelerken, İpek'i de yakın takibe aldı.

1. Bölümü izlemek için tıklayın

Londra'ya iş seyahatine gittiğini sandığı kocası Kadir'e bir türlü ulaşamayan İpek, Şahin'den duyduklarıyla büyük bir şok yaşadı. Kadir banka hesaplarındaki tüm parasını çekerek ailesini geride bırakıp ortadan kaybolmuştu. Tüm ipuçlarını birleştiren İpek, acı gerçekle yüzleşti ve yakasında kan lekesi olan kocasına ait gömleği karakola teslim etti.

Tüm deliller katilin Kadir Gümüşçü olduğunu işaret ediyordu. Olay medyada da büyük yankı uyandırdı. Başkomiser Şahin, bu cinayetin yıllardır peşinde olduğu suç şebekesiyle bir bağı olduğunu düşünmeye başladı.

Hayatı alt üst olan İpek, ardında bir sürü soru işareti bırakan kocasının sırrını çözmek ve yeni bir hayata başlamak için harekete geçti. Emniyete psikolog alınacağını öğrenen İpek, annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girdi ve işe kabul edildi. İpek'in emniyette işe girdiğini ve üstelik birlikte çalışacaklarını öğrenen Şahin ise büyük bir şok yaşadı.

'Baş Belası', ikinci bölümüyle 27 Haziran Pazar akşamı 20.00'de atv'de…