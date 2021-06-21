Öyle bir şey duydu ki, bunu hiç beklemiyordu!

Kuruluş Osman 63. Bölüm atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlendi. Malhun Hatun'un hamile olduğunu öğrenen Bala Hatun neler hissetti?

Kuruluş Osman 63. Bölümde, Malhun Hatun'un hasta değil, hamile olduğunu öğrenen Bala Hatun'un yüreğinde fırtınalar koptu. Osman Bey'e kendisi bir varis veremediği için üzülüyordu. Şimdi Malhun Hatun ona bir evlat verecekti. Osman Bey ise çok muyluydu. Onun mutluluğunu yüzünde okuyan Bala, ikilinin yanından çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu.

Haberi duyunca, üzülsün mü, sevinsin mi, bilemedi

Osman Bey, Malhun Hatun'un kendisine bir evlat vereceği haberini Bala Hatun ile de paylaşmak ister. Malhun'un çadırına çağırır. Bala da Malhun'un sağlığı açısından kötü bir haber olduğunu düşünerek, endişe ile yanlarına gelir. Osman Bey Malhun Hatun'un elini tutmuştur ve ikisinin de yüzleri gülmektedir. Bu duruma bir anlam veremez. Açıklamayı yapan Osman Bey, bir evladı olacağını söyler. Bala ne yapacağını bilemez. "Çok şükür" diyebilir sadece ve müsaade isteyerek çıkar. Ama çadırdan çıkınca ayakta duramaz. Üzerine gök yıkılır sanki. Bir taraftan beyinin soyunun devam edeceğine sevinmek isterken; diğer taraftan, yüreğinin yangınını gözyaşları ile söndürür.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her çarşamba 20.00'de atv'de!