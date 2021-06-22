Büyükşen cinayeti ile gündem olan Swap izi ne gösteriyor? Şevki Sözen açıklıyor...

Konya'da işlenen çifte cinayetle ilgili mehir iddiaları devam ederken Swap izi tartışmaları da gündem oldu. Türkiye'nin konuştuğu olayda gündeme gelen Swap izi nedir? Adli Tıp Uzman Şevki Sözen, swap testi hakkında neler söyledi?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, 2018 yılında yaşanan olayda Metin – Necla Büyükşen çifti öldürülmüştü. Çiftin ölümünün ardından, olay gecesi anne ve babasıyla birlikte olan Büşra Büyükşen'in saldırıdan nasıl kurtulduğu merak konusu olmuştu. Türkiye'nin gündemine 'mehir cinayeti' olarak giren olayda sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor. Kar maskeli bir saldırgan tarafından işlendiği öne sürülen çifte cinayette Swap testi sonuçları dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yorumlarıyla büyük beğeni toplayan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen Swap izi sonuçları hakkında bilgi verdi.

Swap izi ne anlatıyor?

Büyükşen cinayeti üzerinden yaklaşık üç yıl geçtiğini hatırlatan Şevki Sözen, swap sonuçlarının kendilerine çok şey anlattığını ifade etti. Sözen, silahtan çıkan barut izinin ne şekilde vücuda sıçrayacağını Müge Anlı canlı yayınında anlattı. Swap izi sonuçlarında bir harita çıkarıldığını dile getiren Sözen, katilin hangi elini kullandığının bu test sonucunda anlaşıldığını ifade etti. Sözen, "Barut izi, silahı kullanan kişi sağ elini kullandıysa vücudunun ve yüzünün sağ tarafında olur" diye konuştu.

Cinayetle ilgili şüphelerin odağında olan çiftin oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen'de barut izine rastlandığını hatırlatan Dr. Şevki Sözen, "Büşra'nın sadece giysilerinde barut izine rastlandı. Bu normal sayılabilir. Cinayetin işlendiği yerdeydi. Uğur – Betül Büyükşen çiftinin durumuysa anormal görünüyor. Onların hem ellerinde hem yüzlerinde hem de elbiselerinde barut izine rastlanmış. Olay yerinde olan Büşra'nın sadece elbiselerinde barut izi varken olay yerinde olmayanlarda daha fazla iz olması tuhaf" sözlerini kullandı.

Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur'u savunuyor

Olayın tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in ağabeyi Uğur'u savunmasıysa dikkat çekti. Ağabeyine güvendiğini ifade eden genç kız, Uğur Büyükşen'in demircilikle uğraştığı için sahte barut izine sahip olabileceğini savundu. Büşra Büyükşen, akrabalarının kendisine karşı aldığı tavırdan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi. Olayın tek görgü tanığı, "Akrabalarım ölmediğim için beni suçluyorlar" dedi. Müge Anlı ise genç kıza hatırlatma yaparak cinayetle ilgili şüpheli durumda olan ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşadığını ve bu durumun rahatsızlık yaratabileceğini dile getirdi.

Konya'da yaşanan olayla ilgili tüm gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında değerlendiriliyor. Katillerin bulunması için yoğun çaba harcayan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, en ufak izin bile peşinde olduğunu ifade ediyor.