Maraşlı’nın derin yarası!

Maraşlı 23. Bölüm ile birlikte Mehmet İnce'nin sırları ortaya çıktı. Maraşlı, kendisini öldürmek isteyen kişinin öz babası olduğunu öğrendi.

Maraşlı 23 bölümde en derin sırlar gün yüzüne çıktı. Burak Deniz, Maraşlı rolünde adeta devleşti. Uzun takipler sonucu kendisini öldürmeye çalışan Hurdacı'nın öz babası çıkmasının, şokunu yaşadı. Mehmet'in Mahur'a, kendini neden açıklayamadığı da böylece belli oldu. İzleyicinin merakla beklediği, Maraşlı'nın o derin yarısının gösterildiği sahneler ardı ardına geldi. Hurdacı'nın elemanı tarafından kafasına aldığı darbe sonucu bayılan Maraşlı, 13 yaşına kadar kaldığı evde gözlerini açtı. Flashbacklerde, aile resimlerine bakan Maraşlı, babasının, gözleri önünde annesine ve kardeşine yaptığı işkenceleri hatırladı. Geçmişini ve çocukluk travmalarını tekrar yaşayan Maraşlı, Mehmet olmaktan neden vazgeçtiğini de göstermiş oldu.

Mehmet, geçmişi ile yüzleşti!

Kafasına silah dayadığı babası Hurdacı tarafından özellikle çocukluğunun geçtiği eve bırakılan Maraşlı, orada geçmişe gitti. Maraşlı, yani Mehmet 13 yaşına kadar o evde yaşamıştı. Sürekli rüyalarında gördüğü geyik, kardeşi ile oynadığı oyunlardan bir parçaydı. Geçmişi rüyalarındaydı. Hiç unutmadığı o günleri, yeniden hatırladı. Mehmet, çocukluğundan ve acılarından kaçmak için Maraşlı'ya sığınmıştı.

13 yaşındaki Mehmet, bir gün okulda eve döndüğünde, Mehmet'in öz babası olan Hurdacı, yine annesini dövmekteydi. Mehmet'in 7-8 yaşlarındaki küçük kardeşi İsmail, engel olmak istese de, Hurdacı onu da bir kenara savurmuştu. Bu tabloyu gören Mehmet, olanlara dur demek için, babasına isyan etmişti. Hurdacı, bu çıkışa daha çok sinirlenmişti. Annesinin Mehmet'i şımarttığını, ondan cesaret alarak, babasına posta koyduğunu söyleyerek, şiddetin dozunu artırmıştı. Bir ara ortadan kaybolan Mehmet, mutfaktan kaptığı bıçakla çıkagelmişti. Babasını ölümle tehdit etmiş, evden defolup gitmesini istemişti. Mehmet'i tokatlayan Hurdacı, onu pantolonunun kemeri ile dövmüştü.

Mehmet'in duygusal çocukluk sahnelerinde, fonda çalınan şarkı ise, Selda Bağcan'ın seslendirdiği bir şarkıydı. Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in 'Öyle bir yerdeyim ki' şiirinden bestelenen şarkıyı, Ahmet Kaya da seslendirmişti. İşte o şarkının sözleri;

Öyle bir yerdeyim ki

ne karanfil ne kurbağa

Bir yanım mavi yosun

Dalgalanır sularda

Dostum dostum

Güzel dostum

Bu ne beter çizgidir bu

Bu ne çıldırtan denge

Yaprak döker bir yanımız

Bir yanımız bahar bahçe

***

Öyle bir yerdeyim ki

Bir yanım çığlık çığlığa

Öyle bir yerdeyim ki

Anam gider Allah Allah

Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil, kurbağa

Öyle bir yerdeyim ki

Bir yanım mavi yosun çalkalanır sularda

***

Dostum, dostum güzel dostum

Bu ne beter çizgidir bu

Bu ne çıldırtan denge

Yaprak döker bir yanımız

Bir yanımız bahar bahçe