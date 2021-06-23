Bala hatun, Malhun Hatun’un hayatını kurtardı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 64’üncü bölümünde, şüpheli hareketleri nedeniyle Zoe’yi göz hapsine alan Bala Hatun, Zoe hain planını uygulamaya koyamadan son anda müdahale ederek Malhun Hatun’un hayatını kurtardı.

Malhun Hatun'un hizmetine girerek Kayı Obası'ndaki yerini sağlamlaştıran Nikola'nın ajanı Zoe, şüpheli hareketleri ile Gonca Hatun ve Bala Hatun'un dikkatini çekti. Bala Hatun, Zoe konusunda Malhun Hatun'u uyarmaya çalışsa da elinde kanıt olmadığından muvaffak olamadı.

Kayı Obası'ndan gizlice ayrılan Zoe'yi Söğüt'e kadar takip eden Bala Hatun ve Gonca Hatun, Zoe'nin burada gizemli bir aktara girdiğini tespit etti. Zoe'nin dükkandan çıkmasının ardından aktara girerek Zoe'nin zehir temin ettiğini öğrenen ikili, derhal Kayı Obası'na koştu.

Hain planını uygulamaya koyan ve Malhun Hatun'un yemeğine zehir karıştıran Zoe, Malhun Hatun'un "Sen de otur, dertleşelim biraz. Yalnız yemek istemiyorum" teklifi ile sofraya oturmak zorunda kaldı. Malhun Hatun tam yemeğinden ilk kaşığı almak üzereyken Bala Hatun çadıra girdi ve onu durdurdu. Bala Hatun'un bu davranışına anlam veremeyen Malhun Hatun tepki gösterse de Bala Hatun, Zoe'den yemeği yemesini istedi ve "Seni zehirlemek ister! Aşına zehir kattı" diyerek durumu Malhun Hatun'a açıkladı.

Zoe itiraz etmeye çalışsa da Bala Hatun "Eğer doğru söylüyorsan, göğsünü gere gere aşı yersin… Ya da ben sana yedirmeyi bilirim" diyerek üsteledi. Çaresiz kalan Zoe hançerine davranıp Bala Hatun'a saldırdı ancak bu hamleye hazırlıklı olan Bala Hatun, Zoe'yi kolayca bertaraf etti.



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finali seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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