Osman Bey veliahtına kavuştu, oğlu Orhan’ı kucağına aldı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 64’üncü bölümünde, Bizans karşısında kazandığı büyük zaferle uç bölgesindeki Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, nihayet veliahtına kavuştu. Osman Bey, oğluna Orhan adını verdi.

Osman Bey'in Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferin üzerinden altı ay geçmişken tüm Kayı Obası'nın merakla beklediği haber geldi. Malhun Hatun'un doğum sancılarının başlaması ile derhal Söğüt'teki Osman Bey'e haber verdildi. Bala Hatun, ebe hatunlarla birlikte Malhun Hatun'un başından bir an ayrılmazken, "Oğlun sağ salim doğdu Osman Bey. Anası da kendi de iyidir" sözleriyle Osman Bey'e müjdeyi bizzat verdi.

Oğlunu görünce hayli duygulanan Osman Bey, "Bana sadece bir oğul değil, cihanı verdin Malhun Hatun. Müsaade edersen, adını nice şehirler fetheden, şehirler kuran, adaletle hükmeden Orhan koymak isterim" dedi. Oğlunun sağ kulağına eğilip ezan okuyan ve sol kulağına adını bahşeden Osman Bey, "Oğul ey oğul… Adını baban Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey vermiştir. Yaşını da Allah versin. Gökte melekler yerde kullar bilsin ki gayrı adın Orhan'dır" dedi.

Bu duygusal sahne karşısında Bala Hatun gözyaşlarını tutamadı. Malhun Hatun "Rabbim sana da evlat sevinci nasip etsin diye her gece dua ederim Bala Hatun" deyince, Bala Hatun da müjdeyi verdi: "Beyimize bir evlat verdin ya ben de Rabbime şükrederim Malhun Hatun. Benim imtihanıma gelince; sabırla sınandı, dualarınızla kabul olundu. En çok da evladın Orhan'ın senin çetin yolunda yalnız olmayacağı için sevinirim. Rabbim bana da evlat sevinci yaşattı. Karnımda, evladını, Orhan'ın gardaşını taşırım Osman Bey."

Çifte sevinç yaşayan Osman Bey "Yüce Allah, evlatlarımızın bahtını güzel kılsın. Kutlu bir ömür sürüp soylarını soylandırsın, boylarını boylandırsın. Allah'a kul, Peygamber Efendimiz'e (SAV) hayırlı bir ümmet ve alemi İslam'a hizmetkar olsunlar inşallah…" diyerek şükretti.



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finali seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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