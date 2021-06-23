Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde, Sultan Mesud'un Konya'ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi.

Bizans ordusunun temelini oluşturan, Dukas'ın komuta ettiği mızraklı ve kalkanlı Makedon askerlerini saf dışı bırakabilmek için strateji kuran Osman Bey, bu birliğin düzeninin bozulması ile düşman ordusunun dağılacağını hesapladı. Sultan Mesud'un birlikleri ile Konya'ya dönmesi nedeniyle sayıca dezavantajlı duruma düşen ordusuna seslenen Osman Bey, "Bugün burada bey yok! Beyiniz ilayı kelimetullah için aranızda sizinle kılınç savurandır. Azimli cenk olacak, canını seven, aile hasretiyle tutuşan varsa dönebilir. Cenk isteyene işte meydan, işte azgın düşman. Bilin ki ben zafere yahut şehadete erene kadar cenk meydanını terk etmeyeceğim" dedi.

Savaşın ikinci gününde Türk ordusu, sayıca az olmasına rağmen Bizans ordusuna karşı kahramanca dövüştü. Merkezde yer alan Osman Bey ve alpleri, Makedon birliğine karşı mücadele etti. Bizans ordusunun kendilerini çembere almaya başladığını fark eden Osman Bey, alplerine ricat emri verdi. Osman Bey'in çekildiğini gören Nikola büyük sevinç yaşarken, Dukas emrindeki birliğe "Hiçbirini sağ bırakmayın. Kaçmalarına izin vermeyin" emrini verdi.

Düşmanın kaçtığını düşünen Makedon birliği alpleri kovalamaya başlayınca, Osman Bey beklediği fırsatı yakalamış oldu. Makedon birliğinin düzeninin bozulduğunu gören Gündüz Bey komutasındaki Sultan Mesud'un bıraktığı Selçuklu askerleri de tam bu anda saldırıya geçti. Bu saldırıyla gafil avlanan Bizans ordusunun düzeni tamamen bozuldu. Geri çekilmeyi bırakıp kendisini takip eden Dukas'ın karşısına dikilen Osman Bey, ustaca hamleleri ile rakibini alt etti. Osman Bey, "İyice öğrendin mi Dukas? Türk'e başkaldıranın sonu ne olurmuş iyice belledin mi? Son Türk ölmeden Türk'ün davası bitmez!" diyerek Dukas'ın cezasını kesti.



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finali seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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