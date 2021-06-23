Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 64’üncü bölümünde, Osman Bey, Bizans’la uç bölgesinin kaderini değiştirecek büyük bir savaşa girişti. Selçuklu Sultanı Mesud, söz verdiği gibi ordusuyla birlikte uç bölgesine gelerek, Osman Bey’in bayrağı altında toplanan Türkmen beylerine destek verdi. İki ordunun meydan savaşında ilk gün taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

İlk günün sonunda Osman Bey, Sultan Mesud ve diğer beyler durum değerlendirmesi yaparken, Konya'da gelen bir haber tüm dengeleri değiştirdi. Sultan Mesud, gelen mesajı okuyup "Karamanoğulları Konya'ya doğru harekete geçmiş. Konya'ya dönüp, buna mani olmazsam Konya düşer" deyince durumun vahameti anlaşıldı.

Durum değerlendirmesi yapan Sultan Mesud, "Dönersem de Bizans karşısında gücünüz kırılacak" dedi ve Osman Bey'e fikrini sordu. Vaziyetin hassasiyetinin farkında olan Osman Bey "Ahval buysa, Konya'ya dönmeniz şarttır sultanım" diye yanıtladı. Sultanın "Dukas'la Nikola'nın hakkından nasıl geleceksin Osman Bey?" sorusuna ise "Beylerimle, yiğit alplarımla Dukas'ın çelik çekirdiğini kırmak için gereğini yapacağım. Lakin siz dönmezseniz, devleti daha büyük bir felaket bekliyor olacak" cevabını verdi.

Sultan bir süre düşündükten sonra kararı verdi ve "Döneceğim… Komuta ve dahi tüm yetkilerim Osman Bey'de olacak. Dönsem de gözüm arkada kalmayacak Osman Bey… Pusatım da devletimizin onuru da gayrı senin ellerindedir" dedi. Böylece ölüm kalım savaşında Türk ordusunun komutanlığı Osman Bey'e geçmiş oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finali seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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