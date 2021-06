Toprak Can Adıgüzel 'Kalp Yarası'nda canlandırdığı Yaman karakterini anlattı

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuyla ve görkemli prodüksiyonu ile ekranların efsanesi olmaya gün sayıyor.

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi ekran yolculuğuna başlıyor. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve ekranın merakla beklenen projeleri arasında yer alan dizide Yaman Öztürk'ü canlandıran genç oyuncu Toprak Can Adıgüzel, karakterine dair açıklamalarda bulundu.

''Yaman'ın tutkusu ve Bey olma isteği tüm dengeleri değiştirecek''

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Toprak Can Adıgüzel, Hatay-Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin ocağında büyümüş Yaman karakterini "Yaman, Sancakzade ailesinin bir ferdi olarak büyüse de hayatın zor ve acı taraflarını tadarak yaşamış. Ailedeki insanlar onu kendilerinden ayrı tutmamış ancak Yaman her zaman kendini onlardan ayrı hissederek var olmuş. Ferit ile birlikte kardeş gibi büyümüş, onu uğrunda canını verecek kadar sevmiş. Yaman'ın Hande'ye olan tutkusu ve Yaman Bey olma isteği etrafındaki herkesin ve her şeyin dengesini sonsuza dek değiştirecek" sözleriyle anlatıyor.

Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen Kalp Yarası, sezonun en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.

Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!