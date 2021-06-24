Kuruluş Osman sezonu zirvede kapattı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sezonun final bölümünün başlaması ile sosyal medyada zirveye yerleşen 'Kuruluş Osman', #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı.

Dizinin 64'üncü bölümde; uç bölgesinin kaderini belirleyen büyük savaşta Bizans ordusunu mağlup eden Osman Bey, veliahtına kavuştu ve oğluna Orhan adını verdi. Bizans'ın ünlü komutanı Dukas'ın ordusuyla birlikte uç bölgesine gelmesinin ardından Türkmen beylerini bayrağı altında toplayan Osman Bey, savaş öncesinde düşmanı zayıflatmayı amaçlayarak Bizans mühimmat kolunu vurdu.

Osman Bey'in tüm çabasına rağmen Dukas'ın birlikleri ile tekfurların askerleri birleşti ve büyük bir ordu teşekkül etti. Selçuklu Sultanı Mesud da söz verdiği gibi ordusuyla birlikte gelerek Osman Bey ve Türkmen beylerinin alpleriyle birlikte saf tuttu. İki taraf da son hazırlıklarını görüp savaş planlarını yaptıktan sonra ordular karşı karşıya geldi. Savaşın ilk gününde Türk ordusu kahramanca savaşıp düşmana büyük zaiyat verdi ancak Konya'dan gelen bir haber dengeleri değişirdi. Karamanoğlu ordusunun Konya'ya yürüdüğünü haber alan Sultan Mesud, başkenti korumak üzere komutayı Osman Bey'e bırakarak geri dönmek zorunda kaldı.

Türk ordusu sayıca dezavantajlı duruma düşmesine rağmen, Osman Bey zekice bir strateji belirledi. Bizans ordusunun merkezini oluşturan Dukas yönetimindeki Makedon birliklerinin bozulması halinde savaşın kazanılacağını hesaplayan Osman Bey, alpleri ile birlikte merkezde yer alarak Makedon birliğini hedef aldı. Osman Bey, savaşın en kritik anında geri çekilerek düşmanı aldattı ve üzerine çekti. Bizans ordusunun düzeninin bozulması ile Gündüz Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Selçuklu birliği ile birlikte harekete geçti ve düşman ordusunun tüm dengesi bozuldu. Osman Bey, savaş meydanında Dukas'ın cezasını keserken, dağılan orduyu toparlayamayan Nikola yaralı olarak kaçmayı başardı.

Osman Bey'in büyük zaferi uç bölgesinde büyük coşkuya sebep olurken, Nikola'nın ajanı Zoe, Malhun Hatun'u zehirlemeyi planladı. Bir süredir davranışlarından şüphelendiği Zoe'yi göz hapsine alan Bala Hatun, son anda oyunu bozdu ve Malhun Hatun'un hayatını kurtarıp haini yakaladı.

Zaferin üzerinden altı ay geçmişken, Osman Bey beklediği müjdeli haberi aldı. Osman Bey, Malhun Hatun'un dünyaya getirdiği oğluna Orhan adını verirken, Osman Bey'e bir evlat müjdesi de Bala Hatun'dan geldi.

Kuruluş Osman Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi

Kuruluş Osman Tüm Kişiler 'de %8,14 izlenme oranı ve %23,17 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,41 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

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