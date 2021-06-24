Merve Çağıran 'Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande Varoğlu'nu anlattı

atv'nin merakla beklenen dizisi Kalp Yarası, Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Çekimleri Hatay-Antakya'da tüm hızıyla devam eden dizinin zengin oyuncu kadrosunun dikkat çekici isimlerinden Merve Çağıran, Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande Varoğlu karakterini anlattı.

''Yaşam enerjisini çocuksu tarafından alan bir karakter''

Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Merve Çağıran, bölgenin köklü ailelerinden biri olan Varoğlu ailesinin tek kızı Hande'yi "Yaşam enerjisini de aldığı çocuksu tarafının ona bazı hatalar yaptırdığı, ona dayatılmış gibi gözüken duyguların aslında ne kadar kalbine ait olduğunu sonra fark edecek bir kadın." sözleriyle anlattı.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen Kalp Yarası, sezonun en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.

Kalp Yarası, Pazartesi saat 20.00'de atv'de!