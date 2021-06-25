Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölümü ile sezon sezon finali yaptı

atv ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaptı. Heyecanın eksik olmadığı son bölüm, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yeni sezonda da devam edecek olan Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile sezon finali yaptı. Demir'in Ümit'i konağa getirmesinin ardından başı beladan kurtulmaz. Annesini öldüren Ümit, suçu Demir'e atmakla tehdit eder. Ümit, yerleştiği konakta Demir'e, karnındaki çocuğunu tanıması için kâğıt imzalatır. Olaylar bununla da kalmayacaktır. Geçmişi yakasını bırakmayan Demir, kendini büyük bir hesaplaşmanın içinde bulacaktır.

Eski hesaplar ortaya çıktı!

Demir Yaman'ın eski ortağı Fekeli'nin çarpıp öldürdüğü adamın ağabeyi Hakan Gümüşoğlu çıkar. Onun da Demir ile geçmişe dayanan bir hesabı vardır. Fekeli'nin Demir'le samimi olmasından dolayı olayın, kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğunu düşünecektir. Bu kazada Demir'in parmağı olduğuna inanan eski ortak ve Demir arasında bir hesaplaşma yaşanacaktır. Hakan Gümüşoğlu, ilk iş olarak eski ortağı Demir'in holdingine zarar vermekle başlar. Değirmende yangın çıkarır, limandaki TIR'lardan birini kaçırıp şoförünü hırpalarlar. Demir, nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduklarını soran Fikret'e, adamı tanıdığını anlatır. Demir, Berlin'de aynı okulda okuyup aynı evde kaldıklarını söyler. Çukurova'da yatırım ortaklığı da yaptıklarını ama işlerin yürümediğini, ortaklıktan ayrıldıktan sonra Hakan Gümüşoğlu'nun iflas ettiğini açıklar. Hakan Gümüşoğlu'nun bundan dolayı kendisine düşman olabileceğini anlatır.

Küçük Leyla kaçırıldı!

Önce Demir Yaman'ın kızı Leyla'yı kaçırıp gözdağı veren hasımları, daha sonra küçük kızı konağın kapısına bırakır. Bir de bebek pusetinin içerisine koydukları not vardır. Notu bulan Fikret, ağabeyi Demir'e iletir. Notta, "Sana bir nefes kadar yakınım Demir Yaman" yazmaktadır. Kızına kavuşan Demir, bunun sevinciyle bir karar verir. Aralarının düzeldiği Fikret'i öz kardeşi olarak kabul ettiğini herkese ilan eder.

Sevda'nın cesedi bulundu!

Sevda Çağlayan'ın cesedi bulunmuştur. Savcı, Sevda'yı ölümle tehdit ettiğine bütün Çukurova'nın şahit olduğu Demir Yaman'dan şüphelenmektedir. Demir daha önce yaka paça konaktan kovduğu Sevda Yaman'ı, garda adamlarına kovalatmıştır. Bunu da herkes görmüştür. Savcılık makamı Demir Yaman hakkında, Sevda Çağlayan olarak bilinen Fatma Özden'in öldürülmesiyle ilgili fezleke hazırlar. Züleyha, savcı ile konuşmaya gider. Sevda'yı Demir'in değil, kızı Ümit'in öldürdüğünü söyler lakin fayda etmez. Demir tutuklu yargılanacaktır ama tehditlere karşı ailesini korumak için, açık görüşteyken, Fikret'in yardımı ile kaçar.

Demir öldü mü?

Hapisten kaçan Demir, Züleyha'yı da alıp güvenli bir yere gitmek ister. Yamanların konağı, eski ortak Hakan Gümüşoğlu ve topladığı adamlar tarafından basılır. Konağı ateşe veren eşkıyalar, taramalı tüfeklerle gelmiştir. Kundaklanan Yamanlar konağında ortalık toz dumandır. Yaralananlar vardır. O kargaşada Demir ortadan kaybolur ve hiçbir yerde bulunamaz. Demir'in başına ne geldi? Demir Yaman öldü mü? Yoksa eski ortağı tarafından kaçırıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezonunda belli olacak.